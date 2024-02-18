تايجر العقارية تطلق مشروع «فراديس» بتكلفة 300 مليون درهم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «فراديس» بمنطقة الممزر في إمارة الشارقة. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «فراديس» السكني 300 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 47 طابقاً، ويضم عدد 358 من الوحدات السكنية المتنوعة.

وتتوفر بالمشروع مجموعة من الخدمات المتميزة، حيث يضم مسبحاً داخلياً وخارجياً ومضماراً للمشي، ونادياً رياضياً، إلى جانب منطقة خاصة بجلسات الشواء.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «مع انطلاق العام الجديد، تواصل شركة تايجر العقارية إطلاق مشاريعها المميزة في دولة الإمارات، حيث تعلن عن إطلاق مشروع «فراديس» في منطقة الممزر بإمارة الشارقة، في ظل وجود الطلب الكبير على تملك وشراء العقارات في الإمارة، ومساهمة منا في تلبية طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين للعقارات».

وأضاف الزعبي: «يتميز مشروع «فراديس» بموقعه الفريد وقربه من شواطئ الخليج العربي، وخدماته المتنوعة وأسعاره التنافسية وطرق السداد المرنة، الأمر الذي سيسهم في استقطاب مزيد من المستثمرين والمهتمين ويلبي الطلب المتواصل على العقارات النوعية التي نحرص على إطلاقها في مختلف إمارات الدولة».

وتابع: يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع «فراديس» مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في 2026.

وأكد الزعبي أن العام 2024 سيشهد مواصلة الزخم نفسه الذي شهده القطاع العقاري في العام 2023، حيث لا يزال الطلب على شراء وتملك العقارات متواصلاً، جراء ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين باقتصاد الدولة.

وأوضح أن العقارات في إمارة الشارقة تلقى طلباً متواصلاً كونها تشهد حركة اقتصادية نشطة وتستقطب المزيد من الشركات والمؤسسات، وتشهد حركة سياحية قوية، مما جعلها وجهة مهمة للإقامة والعمل والاستثمار.

وأضاف الزعبي: تحرص شركة «تايجر العقارية» على مواكبة النمو في الطلب والعمل على تلبيته في ظل ثقة عملائنا بمشاريعنا، وثقة «تايجر العقارية» بقوة ومتانة السوق العقاري في مختلف إمارات الدولة، ووجود طلب متواصل على العقارات في المشاريع النوعية والمتميزة التي تطلقها الشركة، حيث نجحنا في بيع وحدات سكنية في مختلف مشاريعنا بوقت قياسي بفضل الإقبال الكبير عليها.

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