في أحدث تقرير لـ«ديليفرو»: الإمارات تشهد نمواً كبيراً في أعمال البقالة

المصدر: دبي - البيان

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كشف أحدث تقرير لـ «ديليفرو الإمارات» عن تحقيق نمو سنوي لافت في خدمة توصيل طلبات البقالة المخصصة، مما يعكس التزايد الكبير في حجم الطلب على منتجات البقالة، حيث شهدت مواقع توصيل طلبات البقالة تضاعفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، وبالتالي سجلت دبي زيادة كبيرة في طلبات البقالة بلغت نسبتها 62%، بينما شهدت أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 135%.

ويأتي النمو الكبير في حجم الطلب على البقالة نتيجة اتساع شبكة ديليفرو من متاجر البقالة والخدمات المبتكرة المصممة لتعزيز راحة المتعاملين. ونجحت ديليفرو منذ عام 2022 بإنشاء ثلاثة مواقع لخدمة هوب التي توفر خدمات توصيل طلبات البقالة بسرعة كبيرة. وتضمن الخدمة للعملاء الحصول على طلباتهم من منتجات البقالة خلال 15 دقيقة على الأقل.

وأطلقت ديليفرو الإمارات ميزة «الإضافة على الطلبية» داخل تطبيقها، لتتيح للعملاء إضافة منتجات البقالة من مواقع هوب بسلاسة إلى طلباتهم.

وقال براشانت تالوار، رئيس قسم البقالة والتسوق في ديليفرو الإمارات العربية المتحدة: «أدركنا الاهتمام المتزايد من قبل العملاء بطلبات البقالة من خلال الزيادة الكبيرة في أحجام الطلبات. وساهم إطلاق خدمة ديليفرو هوب وميزة الإضافة على الطلبية في تسهيل عملية طلب البقالة من خلال ديليفرو. ونلتزم بمواصلة تقديم عروض قيمة لعملائنا من خلال الاستثمار في توفير خدمات وميزات جديدة، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية». كما تؤكد خدمة ديليفرو للتسوق التي أطلقناها أخيراً التزامنا بتوسيع نطاق وصولنا ليشمل منتجات الأجهزة الإلكترونية، ومنتجات الصحة والأدوية، والأزهار، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، والهدايا، والألعاب، ومستحضرات التجميل».

وتلتزم ديليفرو الإمارات بتعزيز عروضها لضمان تنويع خدماتها وتحقيق أعلى معايير الراحة لعملائها، وذلك في إطار سعيها لمواصلة دورها المحوري في تحسين خدمات توصيل الطلبات لعملائها.

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