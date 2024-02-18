«سنترال هوليدايز» تفتتح مكتباً لها في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «سنترال هوليدايز» افتتاح مكتب جديد لإدارة الوجهات في دبي، بهدف توسيع نطاق انتشارها وتعزيز فرص السفر في أنحاء الإمارات.

ويضيف المكتب الجديد إلى الحضور العالمي للشركة، الذي يتضمن أيضاً مكاتب راسخة في إيطاليا ومصر، ما يمنح العلامة التجارية ميزة إضافية في تقديم تجارب سفر غامرة في الوجهات التي تخدمها.

وتواصل الشركة تكثيف استثماراتها الضخمة على مدى السنوات الـ5 الماضية في نظام تكنولوجي جديد شامل سيتم الكشف عنه قريباً لخبراء السفر. وشهدت المجموعة نمواً غير مسبوق خلال 2023، بسبب الزيادة الكبيرة في الحجوزات، والتوسع الملحوظ في مكاتبها حول العالم.

ووصلت طلبات «سنترال هوليدايز» بالفعل إلى 95% من إجمالي إيرادات عام 2023. ولاحظت الشركة اتجاهاً نحو الحجوزات المبكرة، حيث يخطط المسافرون لرحلاتهم قبل 90 إلى 120 يوماً مقدماً، وحتى هذا قبل عام 2025. وتشير العلامة التجارية أيضاً إلى وجود طلب قوي على السفر المخصص لكل من حجوزات المجموعات وحجوزات السفر الفردي المستقل، وتحديداً على الوجهات الأوروبية.

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