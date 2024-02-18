داني غارسيا يجلب إبداعاته في الطهي إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أحدث الشيف العالمي الشهير داني غارسيا ، ثورة في مشهد تناول المأكولات في دبي، عقب الافتتاح الكبير لمطعم «لينا وسموكد روم» في «سانت ريجيس غاردنز». وبصفته مايسترو في فن الطهي، فإن غارسيا بتفانيه الذي لا يتزعزع في تحقيق التفوق، يجلب معه رؤيته الطهوية المتميّزة إلى دبي، بالشراكة مع «أدميند للضيافة».

ويحتل مطعم «لينا وسموكد روم» موقعاً متميّزاً في «سانت ريجيس غاردنز» في «نخلة جميرا»، وقد تحوّل إلى وجهة رائعة للاستمتاع بفنون الطهي، تستقطب الضيوف المميزين، لما يقدمه من عروض مغرية، وكلاهما يجمعهما فن الطبخ المشبّع بالدخان.

ويعيد «لينا» تخيّل المطبخ الكلاسيكي، الذي يعتمد الشواء على الفحم، حيث تبتكر مهارة غارسيا الإبداعية فوق ألسنة اللهب والجمر، رحلة في عالم فنون الطهي فريدة من نوعها.

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