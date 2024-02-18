«إتش آند إم» تطلق تشكيلة جديدة خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت العلامة التجارية «إتش آند إم» عن طرح تشكيلة جديدة من مجموعة 2024 ذات الإصدار المحدود، وتجسد التشكيلة الأولى من المجموعة ذات الإصدار المحدود الرقة والأنوثة، وتعكس عالم النباتات الغني، من خلال اختيار نقشات وطبعات مزينة بالأزهار وتصميمات بقصات كبيرة، تضفي أناقة ورقياً على الملابس. وتجمع المجموعة بين الملابس اليومية العملية الجريئة والمثالية لتجمعات الإفطار والاحتفالات المسائية الأخرى، وتركز بشكل أساسي على اعتماد تصميمات بسيطة أنيقة، تضفي لمسة جديدة على قطع العميلات المفضلة، كما يظهر من خلال كل تصميم في التشكيلة قصة مختلفة عن تطور وتجديد روح وسحر الطبيعة الخالدة.

وتعتمد الأجواء المليئة بالحيوية للمجموعة على اختيار باقة من الزهور المميزة مثل زهرة الزنبق والتوليب وزهرة الأقحوان والأزالية. استوحينا من أشكال الزهور جميع قطع المجموعة بداية من الألوان والطبعات وصولاً إلى التصميمات وقصات الملابس. تضم التشكيلة قصات مختلفة مثل الكشكشات والثنايا وحواف على شكل أقواس وأشكال زهور ثلاثية الأبعاد وطبقات متتالية وطيات دقيقة. تضفي هذه القصات معاً على من يرتديها أناقة ورقياً مستوحاة من بتلات الأزهار، مما يعكس انسيابية الحركة وجمال التصميمات.

وتتميز التشكيلة بمجموعة مميزة من الألوان مثل ألوان الباستيل الناعم ودرجات الوردي الزاهي والأخضر الداكن، حيث إنها مستوحاة من الحدائق والمساحات الخضراء. تعكس هذه الألوان نضارة الزهور وروح التفاؤل لاستقبال بدايات جديدة مشرقة.

وقالت ليانا ماسغالوس، المصممة التنفيذية لدى «إتش آند إم»: «تعد هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود مثالية ومناسبة لموسم الاحتفال الساحر المبهج، كما أنها مستوحاة من جوانب مختلفة من جمال الطبيعة، ومليئة بالقطع الساحرة الأنيقة، التي تضفي رونقاً خاصاً على إطلالتك».

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