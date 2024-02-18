«تك ساي ريسيرش»: دبي مركز عالمي لتجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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أكد مركز أبحاث «تك ساي ريسيرش» أن دبي تعد من أهم الأسواق في تجارة الذهب والأحجار الكريمة عالمياً، حيث اكتسبت سمعة عالمية بفضل صناعة المجوهرات المزدهرة. وذكر تقرير للمركز أن دبي تستحوذ على 14 % من إجمالي صادرات الذهب العالمية، وفي الإمارة أكثر من 4 آلاف شركة تعمل في أنشطة تجارة المجوهرات بالجملة والتجزئة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومصنوعات المجوهرات، إضافة إلى المصدرين والمستوردين. كما أن هناك أكثر من 1200 متجر لبيع الذهب بالتجزئة في دبي، وبحسب أحدث التقديرات، هناك 60 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة بدولة الإمارات.

وشدد التقرير على أن دبي، على وجه الخصوص، تتمتع بموقع استراتيجي لتسهيل التجارة بين الدول والأسواق الرئيسية المنتجة للمجوهرات في جميع أنحاء العالم. وأن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية المتصلة جيداً، تسهل استيراد وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة.

وأرجع التقرير تفوق دبي في هذا القطاع الاقتصادي المهم إلى عوامل مختلفة منها: موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً تجارياً مركزياً لصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمية. كما أن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك المطارات والموانئ الفعالة، تسهل استيراد وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة، مما يجعلها وجهة جذابة للتجار والمستثمرين الدوليين.

وأضاف: إن بيئة دبي المعفاة من الضرائب ووجود العديد من المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية، مثل مجمع دبي للذهب والألماس، توفر حوافز كبيرة للشركات، حيث تعمل هذه المناطق على تبسيط عملية استيراد وتصدير وتصنيع المجوهرات، ما يجذب اللاعبين المحليين والدوليين لتأسيس وجود لهم في المدينة.

وأشار إلى أن صناعة السياحة المزدهرة في دبي تلعب دوراً محورياً، حيث يزور المدينة ملايين السياح سنوياً، وينجذب الكثير منهم إلى مراكز التسوق الفخمة والأسواق التقليدية، ما يجعل دبي الوجهة المفضلة لتسوق المجوهرات.

وذكر التقرير أن حجم سوق الأحجار الكريمة والمجوهرات في الإمارات عموماً بلغ 8.34 مليارات دولار (30.6 مليار درهم) في عام 2023، ويتوقع أن يواصل هذا السوق نمواً قوياً بمعدل نمو سنوي مركب 6.84 % حتى عام 2029. وتستورد دولة الإمارات ما قيمته 10.48 مليارات دولار من المجوهرات من جميع أنحاء العالم.

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