دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية للفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية بالفعاليات، حيث تمتلئ أجندتها بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية التي تستضيفها خلال العام الجاري، ما يضع الإمارة في مكانة متفردة في تنظيم الفعاليات العالمية والمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى. كما ساهمت المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات والتي تم تأسيسها في دبي خلال السنوات الماضية، في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وساعد على نجاح ذلك ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري، وخدمات عصرية، ووجود الخبرات المؤهلة.

مؤتمر للسفر والسياحة الميسرة

وقد انطلق قطار الفعاليات في دبي خلال العام الجاري بالعديد من المؤتمرات والمعارض الدولية المهمة، حيث بدأ مساره باستضافة الإمارة في 11 يناير الماضي فعاليات الدورة الرابعة من «المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة»، ضمن رؤيتها الهادفة لأن تصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسياح من أصحاب الهمم، معتمدة على منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

منتدى دبي لإدارة المشاريع

كما استضافت الإمارة خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الماضي فعاليات «منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» تحت شعار «بلا حدود»، حيث ركزت الدورة التاسعة للمنتدى على عدة محاور رئيسية تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا.

«عالم القهوة»

كذلك استضافت دبي الدورة الثالثة من «معرض عالم القهوة» وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار التزامها بدعم نمو القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاح المعرض منصة تفاعلية تجمع خبراء القطاع والمهتمين وعشاق القهوة، كما عزز آفاق التعاون والشراكات ونمو الأعمال؛ إذ شهدت دورة عام 2024 زيادة في المساحة بنحو 50% لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم المشاركة.

«اليابان كيوتو التجاري»

واستضاف مركز دبي التجاري خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الماضي فعاليات النسخة الأولى من معرض «اليابان كيوتو التجاري»، والذي نجح في تقوية الروابط التجارية الثنائية بين الإمارات واليابان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكارات في المنطقة. وقد استقطب الحدث أكثر من 20 ألف زائر، مع مشاركة نحو 200 جهة عارضة من اليابان.

القمة العالمية للحكومات

وجاء الحدث العالمي الأبرز هذا العام باستضافة دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري فعاليات القمة العالمية للحكومات، والتي أقيمت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وضمت أجندة الدورة الجديدة من القمة ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً بحثت التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية. وتحدث في القمة 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 وزير.

معرض جلفود

ويترقب رواد قطاع الأغذية في العالم انطلاق الدورة الـ29 من معرض «جلفود 2024»، الفعالية الكبرى في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري، بمشاركة أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم، لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً. ويجمع المعرض نخبة من المؤثرين في مجال الأغذية حول العالم، لعقد جلسات نقاشية وورش عمل حول تحديات الصناعة، تشارك فيها العلامات التجارية الكبرى في مجال الأغذية، بجانب الحكومات من بلدان العالم المختلفة. وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 27 و28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، حشداً من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين من القطاعات والمجالات المختلفة حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل.

مؤتمر «ستيب»

وتحتضن دبي فعاليات الدورة الـ 12 من مؤتمر «ستيب» المتخصص في مجال التكنولوجيا، يومي 21 و22 فبراير الجاري، بمشاركة 500 شركة ناشئة، ضمن أكثر من 500 اجتماع وجلسة نقاشية، فضلاً عما يزيد على 150 شركة متخصّصة في رأس المال الاستثماري، لإتاحة مصادر تمويل تقدر قيمتها بـ 8.2 مليارات دولار.

مؤتمر الهيئات الاقتصادية

كذلك تنطلق أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يوم 27 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ما يعكس مكانة الإمارة على الخريطة العالمية كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والاجتماعات الدولية ضمن مختلف القطاعات. ويستقطب الحدث، الذي يحمل شعار «قيمة مضاعفة: دور الهيئات في تمكين التغيير»، باقة من المسؤولين والخبراء والرؤساء التنفيذيين ضمن مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، كما يشكل منصة مثالية للتواصل بين المشاركين لتبادل الآراء، في خطوة تعكس الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات لخدمة احتياجات أعضائها وتحقيق طموحاتها.

«إيكو ليرن»

وتزامناً مع أسبوع المال العالمي 2024، تستضيف دبي مؤتمر «إيكو ليرن» في مارس المقبل، الذي يجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في الاستشارات المالية، لمناقشة أبرز التحديات وسبل دعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارات، وترسيخ الثقافة المالية في جميع فئات المجتمع والتركيز على التفكير بالمستقبل واتخاذ القرارات المالية الذكية، ويهدف المؤتمر الأول من نوعه في الإمارات إلى تسليط الضوء على أهم المواضيع في القطاعات الاقتصادية والتجارية المحلية. سوق السفر العربيوتنطلق في الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات «معرض سوق السفر العربي 2024»، الذي سيسلط فيه خبراء السياحة من أنحاء العالم، الضوء على سوق السفر الفاخر.

معرض المطارات

كذلك تستضيف دبي أعمال الدورة الـ 23 لمعرض المطارات في الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويستضيف المعرض 4 فعاليات هي: منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران.

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