مطار الشارقة يرحب بأولى رحلات «فلاي جناح» من باكستان

المصدر: الشارقة - البيان

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رحب مطار الشارقة بالرحلة الافتتاحية لـ «فلاي جناح»، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، والمشروع المشترك بين شركة «العربية للطيران» ومجموعة «لاكسون جروب»، وأقام المطار حفل استقبال بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وفيصل نياز ترمذي سفير باكستان لدى الإمارات، وعادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وإقبال علي لاخاني رئيس شركة «فلاي جناح»، ومجموعة من الممثلين عن الهيئة، وشركة العربية للطيران، وشركة الطيران الباكستانية. وستعمل الناقلة الجديدة بمعدل رحلتين مباشرتين يومياً بين الشارقة وإسلام آباد، وذلك بفضل سعي مطار الشارقة المستمر لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات لكافة شركائه، بما يحقق انسيابية العمليات التشغيلية، وتلبية احتياجات المتعاملين والمسافرين عبره.

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