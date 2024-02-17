55 مليار درهم قيمة مبيعات عقارات دبي في شهر ونصف

المصدر: دبي - البيان

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بلغ إجمالي المبيعات العقارية منذ بداية العام حتى منتصف فبراير نحو 55 مليار درهم، بعد تنفيذ أكثر من 17.6 ألف صفقة، وزعت إلى 14.6 ألف وحدة سكنية، و1196 مبنى، و1842 قطعة أرض.

رصدت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية ، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أكبر 10 صفقات لبيع العقارات في سوق دبي العقارية منذ بداية العام الحالي بقيمة إجمالية تلامس 5 مليارات درهم، بحسب الرصد الذي جاء استنادًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وجاءت الصفقة العقارية الأكبر منذ بداية هذا العام لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة "مجمع دبي للاستثمار الثاني" وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.58 مليارات درهم على مساحة 59.656 مليون قدم مربعة بواقع 60 درهمًا للقدم الواحدة.

وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة "أبراج بحيرة جميرا" بقيمة 268.3 مليون درهم، مساحتها 57.135 ألف قدم مربعة، بسعر 4696 درهمًا للقدم.

وثالثاً، حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "الممزر" بقيمة 182 مليون درهم، بمساحة 27 ألف قدم مربعة بسعر 6740 درهمًا للقدم الواحدة.

وأظهر الرصد، أن صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "دبي واتر كانال" جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 170 مليون درهمًا بمساحة تبلغ 30 ألف قدم، بسعر 5666 درهماً للقدم.

وفي المرتبة الخامسة، جاءت صفقة بيع شقة سكنية في منطقة "جزيرة 2" بقيمة 140.45 مليون درهم، لمساحة نحو 11.656 ألف قدم، بسعر 12048 درهمًا للقدم.

وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع قطعة شقة سكنية في "جزيرة 2" بقيمة إجمالية 137.35 مليون درهماً ، بمساحة 11.654 ألف قدم مربعة، بواقع 11785 درهمًا للقدم الواحدة.

وحلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة "الحبية السادسة" في المرتبة السابعة بقيمة 122.308 مليون درهم، لمساحة نحو 242.19 ألف قدم مربعة، بواقع 505 دراهم.

وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في "مدينة دبي الملاحية" بقيمة 120.50 مليون درهم، بمساحة 40.01 ألف قدم مربعة، بواقع 3011 درهمًا للقدم الواحدة.

وفي المرتبة التاسعة حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة "ورسان الرابعة" بقيمة 120.318 مليون درهم، لمساحة تبلغ 68.540 ألف قدم مربعة، بواقع 173 درهمًا للقدم.

وعاشراً، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض التجاري في منطقة "ورسان الرابعة" بقيمة 113.989 مليون درهم، لمساحة 572.42 ألف قدم بواقع 198.9 درهمًا للقدم الواحدة.

وليد الزرعوني: ارتفاع قيم الصفقات يعكس الزخم القوي داخل سوق دبي

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية: إن السوق العقارية في إمارة دبي سجلت انطلاقة قياسية جديدة في بداية العام الحالي ، مع استمرار العوامل الداعمة لنمو الطلب الاستثماري والسكني.

وأشار الزرعوني، إلى ارتفاع قيم الصفقات العقارية لاسيما الأراضي والشقق السكنية يعكس حالة الزخم القوي داخل سوق دبي العقارية، لافتًا إلى أن دبي شهدت تدفقًا كبيرًا من الأثرياء الأجانب الطامحين إلى الاستقرار والاستثمار في الأنشطة التجارية في الإمارة ، لاسيما قطاع العقارات المزدهر الذي يحقق أرباحًا قياسية، وسهولة في البيع والشراء، مع نضج السوق ووصولها إلى أفضل المعايير العالمية.

وأفاد الزرعوني، بأن العروض المقدمة من المطورين العقاريين لاقتناص شريحة جيدة من العملاء والطلب الاستثمار القوي للاستفادة من العوائد المربحة، دعم تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوز 400 مليار درهم، مؤكدًا أن السوق العقارية تجني ثمار ريادة دبي العالمية، مرجحًا أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.

وأكد الزرعوني، أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، إلا أن السوق لازالت عامرة بالفرص الاستثمارية الجاذبة، ويمكن الاستعانة بذوي الخبرة من الوسطاء العقاريين من ذوي الثقة لاقتناء عقار استثماري أو سكني بأفضل سعر.

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