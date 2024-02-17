«سوق دبي» يرتفع %1.8 في أسبوع بمكاسب 17.5 ملياراً

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.8% الأسبوع الماضي بمكاسب جاوزت 17.5 مليار درهم مدعوماً بالنتائج القياسية والتوزيعات السخية للشركات والبنوك لعام 2023 فيما بلغت الأرباح الرأسمالية للأسهم المحلية 30.5 مليار درهم.

وخلال 5 جلسات، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.35 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 728.9 ملياراً في ختام التداولات أمس.

وخلال الأسبوع، ارتفعت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 31.9%، والاتحاد العقارية 11.7%، والاستشارات المالية الدولية 10%، وإعمار للتطوير 8.6%، وإعمار العقارية 6.2%، وزاد أرامكس 6%، واكتتاب القابضة 5.7%، والإمارات دبي الوطني 5.2%، والإمارات ريم للاستثمار 4.7%، وديار للتطوير 3.7%، وسوق دبي المالي 2.3%، ودبي الإسلامي 2.2%، والأنصاري للخدمات المالية 1.9%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي الأسبوع الماضي بحصة 516.7 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 200.4 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 652.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 452.6 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.89% إلى مستوى 9427.01 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 13 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 434.3 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 281.7 مليون درهم.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بأكثر من 30.5 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي مدعومة بنتائج الشركات القوية 2023. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.576 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.607 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.878 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و728.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 6.54 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.7 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.08 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 114.15 ألف صفقة.

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي أمس مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليرتفع مؤشر السوق 0.46% إلى مستوى 4258.78 نقطة.

وقفز سهم «تكافل الإمارات» بالحد الأقصى عند 0.447 درهم، ليقود ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 14.9%، كما صعدت أسهم إعمار للتطوير 4%، والإمارات ريم للاستثمار 3.7%، والأنصاري للخدمات المالية 2.8%.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» في تداولات أمس، بـ0.23% إلى مستوى 9427.01 نقطة.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، رابكو للاستثمار 12.1%، والخليج للمشاريع الطبية 6.5%، وغذاء القابضة 4.65%، وملتيبلاي 3.1%.

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