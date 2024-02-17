«عزيزي» تبرم شراكة مع «أميريك» ضمن المرحلة 4 من «ريفييرا»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «عزيزي» للتطوير العقاري، المطور الخاص في دولة الإمارات، شراكة مع «أميريك»، الشركة الأمريكية المتخصصة عالمياً في صناعة البخار والساونا، بهدف توريد وتصميم وتركيب غرف البخار لكل المباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروع «عزيزي ريفييرا» في مدينة محمد بن راشد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يسعدنا التعاون مع شركة «أميريك» الرائدة عالمياً في مجال ابتكار غرف البخار. نلتزم بوضع أعلى مستويات الجودة في قلب رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز والارتقاء بنمط حياة السكان في مجتمعاتنا، وتجسد الشراكة مع «أميريك» سعينا الدائم نحو تحقيق التميز في مشاريعنا».

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