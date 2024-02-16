كبرى الشركات العالمية تتنافس على فتح أسواق جديدة خلال «جلفود»

المصدر: دبي - البيان

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تتنافس كبرى الشركات العالمية على فتح أسواق جديدة خلال فعاليات الدورة الـ29 من «جلفود»، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الجاري، حيث تسعى لإقامة علاقات تجارية حقيقية مع وجود خطط لعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة.

ويركز صناع السياسات وقادة قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم اهتماماتهم على الدور الكبير لأنظمة الغذاء العالمية، وسبل الارتقاء بهذه الأنظمة، لضمان توفر الغذاء في ظل تزايد عدد سكان العالم بصورة مستمرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة الأزمات في المستقبل، من خلال تعزيز المرونة والحد من تداعيات التغيّر المناخي.

ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية (وهي سوق من المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريباً بحلول عام 2030)، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره، الذي تصل نسبته إلى أكثر من ثلث إنتاج الغذاء العالمي، إضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.

شركة أمريكية

وقد أعلنت الشركة الأمريكية للتجارة الدولية عن مشاركتها في المعرض، حيث تأتي مشاركتها بهدف استكشاف آفاق الأسواق العالمية والفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها التوسعية حول العالم، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 85 دولة، من بينها 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شبكة توزيع عالمية وسلاسل توريد وإمداد واسعة النطاق تمكنها من تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات الغذائية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عمران محمد، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، أن وجود الشركة في المعرض الدولي يأتي في إطار التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «يمثل معرض «جلفود» منصة مثالية للتعريف بقائمة العلامات التجارية التي تتعامل مع الشركة الأمريكية للتجارة الدولية، إضافة إلى تشكيلة المنتجات الغذائية العضوية التي نقوم بتصديرها إلى كل أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما تمتلكه الشركة من إمكانات وقدرات في تلبية متطلبات المستهلكين من المنتجات الغذائية التي تمتاز بجودتها العالية وتوافقها مع أفضل المعايير العالمية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع «براغ» تعكس توجهات الشركة وأهدافها الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين؛ ما يسهم في رفع مستوى ثقتهم بها.

منتجات أسكتلندية

كما تشارك أسكتلندا في الحدث، حيث تعرض 15 شركة ومنظمة أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات ضمن نشاطات الهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية.

وقال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية: «تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها أسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الأسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الأسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الأسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة».

وتشارك أسكتلندا خلال فعاليات «جلفود 2024» ضمن جناح خاص، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من أسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة. وتؤكد مشاركة أسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات وأسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، بينما تعد كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.

إيطاليا

كذلك أعلنت وكالة التجارة الإيطالية عن مشاركتها في المعرض، حيث يسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار «صنع في إيطاليا»، إضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية. وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023؛ ما يعزز مكانة إيطاليا بوصفها مزوداً رئيسياً للمنتجات الغذائية في الدولة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي بأكثر من 200 شركة وطنية تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة «صنع في إيطاليا»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين.

من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023؛ ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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