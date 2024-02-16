«داماك» تضيف وسائل ترفيه جديدة إلى مشروع «هيلز 2»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «داماك هيلز 2»، المجتمع الرئيسي الثاني لشركة «داماك» العقارية، عن مجموعة جديدة من وسائل الترفيه والراحة الجديدة والمحسنة التي ترتقي بتجربة المعيشة لسكانه، وستوفر أجواء ساحلية مميزة.

وتضفي هذه المرافق الجديدة في مجتمع «داماك هيلز 2» الواسع، تجربة معيشة جديدة وشيقة لأسلوب الحياة ضمن المجتمعات السكنية في دبي، وتوفر للسكان والزوار أفضل خيارات المعيشة التي تجمع بين الاسترخاء والترفيه وجمال الطبيعة.

في هذا الصدد، أصبح «داماك هيلز 2» أول مجتمع سكني في الإمارات يضم حديقة للطيور، وستتاح للمقيمين والزوار فرصة اكتشاف عجائب الطبيعة من خلال حديقة الطيور المميزة هذه، والتي تحتضن العديد من أنواع الطيور.

وينقسم مجتمع «داماك هيلز 2» إلى ثلاث مناطق توفر للسكان على مختلف أعمارهم عروضاً ترفيهية رائعة. ويتميز المجتمع، الذي يعيش فيه أكثر من 30.000 ساكن، بوجود حديقة «سنترال بارك» وحديقة «ديستريكت بارك» و«حديقة النزهات»، مما يوفر أنشطة فريدة للسكان على مدار العام.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في «داماك العقارية»: نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز تجربة المعيشة للمقيمين والزوار في «داماك هيلز 2»، إذ تعكس هذه المرافق الجديدة التزامنا بتقديم مجتمع مرحب ومزدهر في دبي. إن تقديم هذه المرافق الاستثنائية يعتبر بمثابة ترسيخ لتفانينا بتوفير مزيج متناغم من الفخامة والترفيه والراحة.

وكانت «داماك» قد أطلقت مجتمع «داماك هيلز 2» عام 2014. وبعد النجاح الكبير لمجتمعي «داماك هيلز» و«داماك هيلز 2»، أطلقت «داماك» مجتمعها الرئيسي الثالث «داماك لاجونز» في أواخر عام 2021.

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