12.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 12.8 مليار درهم عبر 3304 صفقات، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2552 مبايعة بقيمة 9.9 مليارات درهم، و619 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.8 مليار درهم و133 معاملة هبة بقيمة 1.09 مليار درهم.

على الخارطة

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر من الصفقات بواقع 1184 صفقة بقيمة 7.2 مليارات درهم (72.3% من الإجمالي) ، فيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 2.7 مليار درهم (27.6% من الإجمالي) عبر 1368 صفقة.

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 3.5 مليارات درهم عبر 3 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة دبي الملاحية بـ 465 مليون درهم عبر 254 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 463 مليون درهم عبر 173 صفقة، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 377 مليون درهم عبر 286 صفقة، وخامساً منطقة نخلة جميرا بـ 304 ملايين درهم عبر 34 صفقة.

أبرز الصفقات

وكان هذا الأسبوع حافلاً بالصفقات الكبيرة، حيث شهد بيع قطعة أرض في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 3.59 مليارات درهم تبلغ مساحتها 59.6 مليون قدم مربعة، إلى جانب صفقة بيع شقة على المخطط في منطقة جزيرة 2 بقيمة 137 مليون درهم ضمن مشروع بولغاري لايت هاوس، وكذلك بيع أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 121 مليون درهم.

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