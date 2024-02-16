بلدية دبي تُطلق فعالية «سوق حتا» لدعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة

المصدر: وام

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انطلقت فعالية "سوق حتا"، التي تُنظمها بلدية دبي أيام الجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع وحتى 3 مارس المقبل بهدف دعم التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وتُعدّ الفعالية إحدى المبادرات التي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا ضمن إطار "الخطة الشاملة لتطوير حتا"، للارتقاء بجَودة حياة سكان المنطقة وضمان تجارب فريدة لزوارها، إضافةً إلى كون السوق خطوةً داعمة لتعزيز الجانب الاستثماري والاقتصادي والسياحي.

ويستهدف السوق دعم التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتشجيعهم على عرض منتجاتهم الزراعية والتجارية والحرفية المنزلية المحلية التي تعكس غنى منطقة حتا التراثي والثقافي والاجتماعي، فضلاً عن تعزيز مكانة السوق وزيادة استقطاب الزوار والسياح إلى منطقة حتا بما يعزز من جاذبيتها كوجهة سياحية فريدة.

وأكد محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز جاذبية وممكّنات منطقة حتّا عبر تنمية الفرص الاقتصادية والتجارية والسياحية المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، بما يتماشى مع مستهدفات "الخطة الشاملة لتطوير حتّا"، الرامية إلى تطوير المنطقة وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية المتنوعة، وتوفير الفرص الاستثمارية فيها، ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، بما يدعم تنشيط السياحة.

وأضاف فريدوني، أن الفعالية تمثل خطوة هامة لتفعيل سوق حتا الجديد خاصة بعد تجهيزه بكافة المرافق والخدمات وإضافة فئات جديدة للمتاجر لتقدم مختلف الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهود بلدية دبي وعملها على تسخير كافة إمكانياتها ومواردها لتوفير وتطوير المواقع الترفيهية والسياحية الجاذبة في منطقة حتّا، وتوفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة.

ويدمج السوق ما بين الطابع العصري والمعماري الحديث مع العمارة التقليدية في حتا، كما يوفر فرصةً للاستمتاع بجولةٍ ترفيهية وتسويقية وقضاء أوقات ممتعة في منطقة تتميز بطبيعتها الجبلية المميزة، حيث سيضم السوق 10 منصات لعرض المنتجات المحلية المتنوعة التي تشتهر بها منطقة حتا، إضافةً إلى توفر منصات لتسويق وعرض المشاريع المنزلية والحرفية التي يبرع بها سكان المنطقة.

كما سيضم السوق 5 منصات لعرض منتجات المزارعين في حتا، منها منتجات العسل والتمور، والخضار والفواكه، كما سيتوفر في السوق عدد من الفعاليات والبرامج الترفيهية المصاحبة مثل؛ ورش عمل للأطفال في مجال الحرف والفنون، وعروض ترفيهية متنوعة، إضافةً إلى 4 منصات بيع تجارية للأطعمة والمشروبات والقهوة.

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