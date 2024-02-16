هناء الرستماني تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، والتي ضمت 14 سيدة أعمال إماراتية، حيث تصدّرت القائمة للعام الثاني على التوالي، هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، والتي كانت صُنّفت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، إذ احتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.

وشملت المراكز العشرة الأولى، الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي حلت في المركز الثامن.

وضمت قائمة «أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط» هذا العام 104 سيدات من 27 قطاعاً مختلفاً و28 جنسية. وتصدرت سيدات الأعمال المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما. فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعاً مختلفاً.

وتعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز العشرة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.

وتقدمت 3 من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز الـ10 الأولى للمرة الأولى في التصنيف، هنّ: أدانا ناصر الصباح الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، والتي حلت في المركز الخامس، وشازيا سيد المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة يونيليفر،في المركز التاسع، ونائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة سيسكو، ريم أسعد في المركز العاشر، فيما حلت مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في المركز الثامن.

وقالت فوربس: لإعداد القائمة، اعتمدنا معايير عديدة منها: حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق التي يعملن فيها، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قُدنها. في حين استبعدنا قادة الشركات العائلية هذا العام.



أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024:

1- هناء الرستماني

الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول - إماراتية

2- شيخة خالد البحر

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني - كويتية

3- وضحة أحمد الخطيب

الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية - كويتية

4- شايستا آصف شريكة مؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة - باكستانية

5- ادانا ناصر الصباح

الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» - كويتية

6- رندة الصادق

المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي - أردنية

7- سارة السحيمي

رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية - سعودية

8- مريم السويدي

الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع - إماراتية

9- شازيا سيد

المديرة العامة لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي والعراق في يونيليفر Unilever - باكستانية

10- ريم أسعد

نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة في سيسكو - مصرية / أمريكية

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