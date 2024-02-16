اسكتلندا تستعرض أفضل منتجاتها في «جلفود 2024»

المصدر: دبي – البيان

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تشارك إسكتلندا في معرض الخليج للأغذية (جلفود 2024) الأسبوع المقبل، حيث تعرض 15 شركة ومنظمة إسكتلندية أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات في أكبر معرض للأطعمة والمشروبات في العالم ضمن نشاطات الهيئة الإسكتلندية للتنمية الدولية.

ومن الشركات التي تعرض منتجاتها خلال الفعالية كل من (Dean’s) الشركة الرائدة في صناعة البسكويت، وجبن التشيدر من (Lactalis McLelland)، وشركة (Macduff) لمنتجات المحار، وشركة (The Natural Fruit and Beverage). كما يسلط الوفد المشارك الضوء على الاستدامة ويستعرض أول منتجات لحوم الضأن الإسكتلندي في المنطقة.

يذكر أن «لحم الضأن الإسكتلندي» قدم في دولة الإمارات لأول مرة في شهر نوفمبر 2023، وخلال فعاليات استقبال سانت أندروز الذي أقيم على هامش فعاليات افتتاح مؤتمر (COP28). وانضم رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف إلى 21 شركة إسكتلندية في قطاع الأغذية والمشروبات التي تعمل في دولة الإمارات أو أرادت دخول السوق حينها، وشاركت لعرض منتجاتها. وجاء الاستقبال إيذاناً بانطلاق أنشطة إسكتلندا في (COP28) وداعماً لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بدعم من الهيئة الإسكتلندية للتنمية الدولية.

وتعود إسكتلندا لعرض أفضل منتجاتها من الأطعمة والمشروبات خلال فعاليات معرض «جلفود 2024» بين 19 و23 فبراير، ومنها منتجات تقليدية مثل البسكويت والمأكولات البحرية، ومأكولات متخصصة كأفخر أنواع الجبن الكريمي الإسكتلندي (الكوارك) والأغلفة والعبوات الصديقة للبيئة.

وبينما تواصل الإمارات تركيزها على الاستدامة خلال عام 2024، تحقق إسكتلندا الريادة في العديد من مجالاتها، حيث تبدي الشركات المشاركة في الفعالية التزامها تجاه الاستيراد المسؤول في ممارسات الصيد والزراعة، وفي التعبئة والتغليف كاستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والتسميد.

يشار إلى أن إطلاق «لحم الضأن» الإسكتلندي الحلال في الأسواق الإماراتية يعتبر من أبرز الإضافات إلى صادرات إسكتلندا إلى المنطقة، وذلك من خلال (Quality Meat Scotland) و(Woodhead Brothers) اللتان أطلقتا اللحوم لتصبح (Woodhead Brothers) أول شركة اسكتلندية تحصل على اعتماد للتوريد إلى أسواق الشرق الأوسط.

وقال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الاسكتلندية للتنمية الدولية: «تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها اسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الاسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الاسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الاسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة.»

وتشارك اسكتلندا خلال فعاليات «جلفود 2024» ضمن جناح خاص بها في قاعة الشيخ سعيد 1، الجناح (S1-B4) في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و23 فبراير، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من اسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة. وتؤكد مشاركة اسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات واسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، فيما تعدّ كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.

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