16.4 % نمو سوق مراكز البيانات في الإمارات

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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توقع «ريسرش آند ماركت»، نمو حجم سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب 16.48 % حتى عام 2029، لافتاً إلى الزيادة المستمرة في سعة أحمال مراكز البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات، مع توقع أن تصل إلى 841 ميجاوات بحلول عام 2029. وأوضح المركز في تقرير أن توقعاته تتماشى مع الزيادة في إجمالي المساحة الأرضية المخصصة لمراكز البيانات، والتي يتوقع أن تصل إلى 5 ملايين قدم مربعة خلال الفترة نفسها.

وفي مظهر واضح لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، توقع «ريسرش آند ماركت»، نمو الوحدات المركبة، حيث يتوقع أن يصل عددها إلى 250,576 وحدة بحلول عام 2029، مع تخصيص دبي لاستيعاب جزء كبير من هذا التوسع. وأضاف أن ما يؤكد هذه الطفرة بشكل أكبر، أن سوق الإمارات يضم حالياً 32 مرفقاً لمراكز البيانات، مع ظهور أبوظبي ودبي كمراكز محورية، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الاعتماد المتسارع لشبكات الجيل الخامس، واستخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع، والرقمنة الشاملة في مختلف القطاعات.

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