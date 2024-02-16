«مانيج إنجن» تركز على النضج الرقمي خلال مؤتمر المستخدمين في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تركز «مانيج إنجن»، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية في مجموعة زوهو كوربوريشن، على النضج الرقمي، أثناء مؤتمرها الثاني عشر للمستخدمين في دبي، والذي يقام في دبي يومي 20 - 21 فبراير.

وقال راجيش غانيسان، رئيس «مانيج إنجن»: «على كل مؤسسة أن ترسم مسارها الخاص بها نحو النضج الرقمي، بحيث توازن بين مزايا التقنيات الرقمية والمخاطر الكامنة في تبني الحلول الرائدة. ويتجلى هذا التحدي بمنطقة الشرق الأوسط أكثر من أي مكان آخر، حيث تشهد تزايداً في تطور مجموعات المستخدمين، الذين يستفيدون من أحدث حلول تقنية المعلومات. وفي هذا العام سيتعرف الحاضرون في مؤتمر المستخدمين بدبي إلى كيفية التغلب على التحديات التقنية وإبداء المرونة، وتحقيق تجارب متفوقة لكل من العملاء والموظفين».

وتشمل أبرز ملامح مؤتمر المستخدمين بدبي لهذا العام موضوعات تتعلق بالطريق نحو مؤسسة تتمتع بالنضج الرقمي، ودعم النضج الرقمي، وإمكانات التحليل التي ستطلقها «مانيج إنجن» قريباً، وهي تحسينات تقوم على تعلم الآلة لتعزيز حلول أمن المعلومات وإدارة الأحداث، كما أنها ستعمل على تتبع مسار المهاجمين السيبرانيين وتخفيض دورة حياة الاختراق، وتعزيز الموقف الأمني للمؤسسة، وقال نيرمال كومار مانوهاران: «نشجع المؤسسات في الشرق الأوسط على تبني التطورات التقنية نظراً لتزايد الطلب في الأسواق والدعم المقدم من المبادرات الحكومية، ونتطلع من خلال المؤتمر إلى مشاركة المرئيات الدقيقة حول تحديات أمن وإدارة تقنية المعلومات، لنؤكد التزامنا الثابت تجاه القطاع».

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