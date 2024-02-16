220 مليوناً استثمار «تيناريس» بمصنع لإنتاج الأنابيب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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افتتحت شركة «تيناريس» المتخصصة في تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، أمس، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي، تحت اسم «اتحاد للأنابيب»، باستثمار قدره 220 مليون درهم.

ويوفر المجمع الجديد - الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية، «إيكاد 3» - فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات، كما يضم مركزاً للتدريب، تم تصميمه خصيصاً لمهندسي «أدنوك»، والمواهب الوطنية، والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية، كما يضم المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

حضر الافتتاح الرسمي، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور صالح الهاشمي رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وباولو روكا رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «تيناريس»، وغابرييل بودسكوبكا الرئيس التنفيذي للعمليات، وياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، وسالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك».

وقال ياسر المزروعي: «تلتزم «أدنوك» بتعزيز القاعدة الصناعية في الإمارات، حيث يعد مجمع «تيناريس» الصناعي الجديد في أبوظبي، دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً. وقال باولو روكا رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «تيناريس»: «يسعدنا أن نكون هنا اليوم في الإمارات، لافتتاح المجمع الصناعي الجديد، الذي يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، وتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع «أدنوك»، ومن خلال المجمع الجديد، نسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارات، ونعزز الخدمات التي نقدمها لشركة «أدنوك» وقطاع الطاقة المحلي».

خطوة مهمة

وأكد عمر السويدي لـ «البيان» - أن افتتاح شركة «تيناريس»، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي، يعتبر خطوة مهمة لدعم تطور القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعي الوطني.

استقطاب المواهب

وأكدت سلامة العوضي مدير إدارة برنامج المحتوى الوطني بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – في تصريحات لـ «البيان» - أن برنامج المحتوى الوطني، أحد ركائز وزارة الصناعة لدعم وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، وتمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات». وأضافت أن المجمع الجديد يعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، محلياً، خصوصاً في الصناعات الحيوية والمستقبلية. وأعربت عن فخرها بوجود مثل هذه الصناعات بالإمارات.

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