«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 10 مشاريع محلية في «جلفود 2024»

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه عشرة مشاريع محلية، يمتلكها ويديرها رواد أعمال إماراتيون، لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في معرض «جلفود 2024» في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن منصة الصندوق في الجناح الإماراتي، الذي يتشارك مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، طوال أيام المعرض من 19 إلى 23 فبراير الجاري، مما يؤكد التزام الصندوق بمواصلة تعزيز الابتكار والتنمية في قطاع الأغذية المشروبات.

ومن المقرر مشاركة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، إلى جانب جايكوب جنسين، وزير الأغذية والزراعة والمصايد السمكية في الدنمارك، ونخبة من الشخصيات في عالم الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان: «شخصيات قيادية: التحول، التعاون، والمرونة في المشهد الاقتصادي الحديث»، حول الاستراتيجيات، التي يتبعها رواد قطاع الأغذية والمشروبات للحفاظ على تقدمهم في السوق، من خلال مواكبة توجهات المستهلك وأنماط الحياة الناشئة، وتطور العلوم، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطبيق أنظمة الغذاء الدائرية. وتقام الجلسة ضمن برامج «جلفود 2024»، على مسرح قاعة «الملتقى»، في19 فبراير، من الساعة 12:50 ظهراً إلى 1:30.

وتتضمن قائمة المشاريع المدعومة من صندوق خليفة في «جلفود 2024» معامل ناهل لتجارة المواد الغذائية، المتخصص بإنتاج الحلاوة بالطح ينية، والبسكويت الخالي من السكر، وشركة الغيث لتجميع وتوزيع المياه، المتخصصة بإنتاج المياه المعدنية المعبئة، ومطبعة برينتينج توك، المتخصصة بإنتاج الأكواب والعلب وأكياس الهدايا المصنعة من الورق.

من المشاركين أيضاً «فريش بوكس اورجانيك» لتجارة المواد الغذائية، وهي شركة تجارية رائدة، تقوم بتوزيع الفواكه والخضراوات العضوية العالية الجودة، وشركة جرة لتجارة المواد الغذائية، المتخصصة باستيراد وبيع منتجات غذائية معززة للمناعة، كالعسل، وأقراص حلوى الجلي، ومصنع فيلينق شوكليت، المعروف بإنتاج أصناف شوكولاته فاخرة وعالية الجودة بنكهات مميزة، وشركة دبي للتجارة والحلويات، المتخصصة بعدة خطوط إنتاج، تشمل المواد الغذائية، وتمور ليوا لتعبئة وتجارة التمور، التي توفر للمزارعين المحليين خدمة تعبئة وتغليف ومعالجة التمور ومنتجاتها. ويشارك بجلفود أيضاً بيرفكت لايف لتجارة المواد الغذائية وشركة ووترميلون المزودة لحلول التجارة الإلكترونية للأغذية والمشروبات.

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