اتحاد المصارف يشيد بدور «الإمارات دبي الوطني» في تعزيز ريادة القطاع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن بنك الإمارات دبي الوطني لعب دوراً حيوياً في تعزيز ريادة القطاع المصرفي منذ تأسيسه في 1963 كأول مصرف إماراتي في الدولة، عندما قام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتوقيع ميثاق تأسيس بنك دبي الوطني ليصبح بذلك أول صرح وطني صيرفي يتأسس في إمارة دبي وفي دولة الإمارات. وقد اكتسب بنك الإمارات دبي الوطني اسمه الحالي بعد إندماج بنك دبي الوطني مع بنك الإمارات الدولي في عام 2007.

وقال الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بمناسبة الذكرى الستين (60) لتأسيس البنك: «نوجه في اتحاد مصارف الإمارات أسمى آيات التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية وكل عامليه، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين (60) لتأسيس هذا الصرح الوطني المصرفي والمالي، الذي تمكن من ترسيخ اسمه في المحافل المحلية والعالمية ليكون ضمن أبرز المؤسسات المصرفية والمالية، سواءً في دولة الإمارات أو في المنطقة».

وتابع: «دعم بنك الإمارات دبي الوطني جهود الاتحاد لتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والتعاون ما بين الأعضاء حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي، من أجل تطوير القطاع وابتكار الحلول المثالية واعتماد أفضل الممارسات المصرفية والتعريف بالمساهمات الحيوية والمتنوعة للمؤسسات المصرفية والمالية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتعزيز مكانتها كمركز مصرفي ومالي عالمي، والذي كان دوماً في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته التي تركز على تطوير السياسات والأطر الكفيلة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وتوفير أفضل الخدمات للعملاء من مواطنين ومقيمين في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، الأمر الذي وضع القطاع المصرفي في دولة الإمارات في مكانة ريادية».

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