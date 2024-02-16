12.6 مليار درهم مبيعات «ماج القابضة» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسية والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة؛ مبيعات تجاوزت قيمتها 12.6 مليار درهم خلال عام 2023، وذلك عبر مختلف الشركات العقارية المنضوية تحت مظلتها.

وحققت العلامة التجارية «كيتورا»، التي تأسست العام الماضي، مبيعات وصلت إلى 2.5 مليار درهم في مشروع «كيتورا ريزيرف» في منطقة ميدان، وشهد مشروع «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد»، ضمن منتجع كيتورا، تسجيل مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم. كما أعلنت المجموعة عن بيع 70% من منتجع كيتورا.

وسجلت الشركات العقارية الأخرى التابعة لمجموعة ماج القابضة مبيعات بقيمة 7.3 مليارات درهم في مشاريع التطوير العقاري في الإمارات، بما في ذلك ماج للتطوير العقاري، و«مجموعة الاستثمار ما وراء البحار» (IGO)، و«إم بي إل MBL»، و«شموس للتطوير العقاري»، و«آرت أوف ليفينج مول»، إلى جانب قطع الأراضي والمستودعات التي تمتلكها المجموعة.

وأعرب موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المجموعة العام الماضي، مشيراً إلى أنه كان عاماً ناجحاً مع نتائج المبيعات المسجلة عبر مختلف الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة. وأكد أهمية القطاع العقاري في دبي باعتباره قطاعاً حيوياً، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة والمبادرات الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة. كما عبر عن اعتزازه بالمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة، ومواصلة الالتزام بجذب واستقطاب المستثمرين إلى مشاريع مجموعة ماج الفريدة.

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