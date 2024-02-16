مايكروسوفت تستضيف حدثاً في دبي لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم «مايكروسوفت الإمارات»، إطلاق حدث «مايكروسوفت بيلد»، تحت شعار «يوم الذكاء الاصطناعي» في دبي، وذلك كجزءٍ من جهودها الرامية إلى تمكين المطورين، ضمن حدث يستضيفهم سنوياً، تحت اسم «مايكروسوفت بيلد». ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الحدث المخصص للذكاء الاصطناعي يوم 20 فبراير، بمتحف المستقبل ليجمع كبار المسؤولين الحكوميين والتقنيين والمبتكرين، وصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورجال الأعمال المتخصصين تحت سقف واحد، بما يتيح لهم فرصة تبادل الأفكار والرؤى حول الدور الذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسيرة التحوّل.

وقال نعيم يزبك مدير عام مايكروسوفت الإمارات: فخورون باستضافة فعاليتنا الشهيرة للمطورين «مايكروسوفت بيلد» في الإمارات العربية المتحدة، لتمكين رجال الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات من مواكبة آخر التطورات في هذا المجال. ونتطلع قدماً إلى التواصل مع مجتمع المطورين المحليين، وتوفير منصة لهم تتيح أمامهم فرصة توسيع معرفتهم حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي من جهة، وتمكنهم، من جهة أخرى، من التواصل مع جميع خبراء مايكروسوفت، وصقل مهاراتهم، لتقديم قيمة مضافة بشكل أسرع عبر مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يتضمن الحدث كلمات وجلسات فرعية بين المسؤولين والخبراء المرموقين، بما فيهم الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إلى جانب الدكتور أندرو جاكسون المدير التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة «جي 42»، التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي. وستُقدم جوائز مايكروسوفت للابتكار في القطاع، تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تفردت في ابتكاراتها بمجال «قيادة التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي».

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