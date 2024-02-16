«ديرلستون بارتنرز» تعزز حضورها العالمي وتفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ديرلستون بارتنرز» الاستشارية العالمية، العاملة في مجال إدارة المواهب، والمتخصصة في التكنولوجيا والتمويل الكمي وعلوم البيانات، الافتتاح الرسمي لمكتبها في دبي، الذي يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور الشركة عالمياً.

ويقع مقر الشركة الرئيس في لندن، وأول مكتب دولي لها جرى افتتاحه في نيويورك في يناير 2023، والشركة تشتهر بالتركيز بدرجة كبيرة على خبراتها التكنولوجية بغية تزويد العملاء بالمحترفين الأكثر ملاءمة لدورهم ومؤسستهم.

يأتي قرار افتتاح مكتب دبي، بمركز دبي للسلع المتعددة، في قلب أبراج بحيرات الجميرا، مدفوعاً بالحضور المتزايد لعملاء الشركة في الإمارات، والعدد المتزايد من الشركات الناشئة المبتكرة، التي يقع اختيارها على دبي، لتمثل قاعدة لأعمالهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم خدمة أفضل للعملاء في المنطقة، والاستفادة من الفرص الديناميكية الناشئة في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويترأس المكتب وورويك بولمان، الذي لعب دوراً حيوياً في بناء شركات رائدة في الصناعة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتنصب واجبات منصبه على الأصول الرقمية منذ عام 2017، لذا، سيتولى مهمة دفع عجلة نمو الشركة في الإمارات وآسيا.

وقال وورويك بولمان: «نحمل على عاتقنا مهمة إثراء المواهب في الإمارات، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتماماً فورياً، لا سيما في التداول الكمي والتكنولوجيا. وبالاعتماد على شبكتنا الكبيرة، نهدف إلى تعزيز المواهب في دبي والمنطقة، على نحو ملموس طوال عام 2024، وما يليه من أعوام».

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