مؤشر سوق دبي يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي الخميس، وصعد مؤشر السوق بـ0.37% أو ما يعادل 15.47 نقطة، ليحلق إلى مستوى 4238.95 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014، ليربح السوق أكثر من 785 مليون درهم بدعم نتائج الشركات والبنوك القياسية عن عام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 722.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 723.6 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بالحد الأقصى عند 0.316 درهم ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مسجلاً المرتبة الثانية من حيث السيولة بـ32.5 مليون درهم، في حين استحوذ سهما «إعمار» على سيولة جاوزت 110.8 ملايين درهم، تعادل 33.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 328.35 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 2.4%، وديار للتطوير 1.95%، وأمان 1.6%، وسوق دبي المالي 1.5%، ومصرف عجمان 1.1%، وإعمار العقارية 0.63%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.2 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 95.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 89.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الخميس، بنسبة 0.106 % إلى مستوى 9404.98 نقاط، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 203.8 ملايين درهم، تلاه «أمريكانا للمطاعم» جاذباً 76.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 74.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «أمريكانا للمطاعم» 11.1%، و«البنك التجاري الدولي» 6.7%، و«رأس الخيمة للأسمنت» 4.5%، و«ملتيبلاي» 2.4%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 3.8 مليارات درهم في جلسة الخميس، مدعومة بنتائج الشركات القوية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.592 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.596 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.872 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و723.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 959.94 مليون درهم في سوق أبوظبي، و328.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 510.5 ملايين سهم عبر تنفيذ 24.4 ألف صفقة.

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