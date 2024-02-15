بيع شقة على الخارطة بـ 137 مليون درهم في "بولغاري لايتس هاوس"

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، 1.91 مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 57 مبايعة لأراض، و416 مبايعة لوحدات سكنية و31 مبايعة لمباني.

وجاءت أهم المبايعات في دبي اليوم، لصفقة بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة جزيرة 2 ضمن مشروع بولغاري لايت هاوس بقيمة 137.3 مليون درهم، وبلغت مساحة الشقة 11654 قدما مربعة ليصل بذلك سعر القدم إلى 11785 درهما.

كما شهد السوق بيع فيلا بقيمة 38.9 مليون درهم في منطقة جميرا غولف، وكذلك بيع أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون 366.9 مليون درهم تمت عبر 105 معاملات، منها 27 رهناً لأراض، و69 رهون لوحدات سكنية، و20 رهن لمباني، وكان أهمها رهن أرض في منطقة انترناشونال سيتي المرحلة الثانية والثالثة بقيمة 106 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء 1 بقيمة 72 مليون درهم. وشهدت الهبات تسجيل 34 هبة بقيمة 197.5 مليون درهم، كان أهمها أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 30.4 مليون درهم.

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