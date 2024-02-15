1.11 مليار درهم إيرادات «سلامة» في 2023 بنمو 20%

المصدر: وام

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023، محققة إيرادات تأمين بنحو 1.11 مليار درهم بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.7 مليارات درهم في 2023 مقابل 3.57 مليارات درهم في 2022 بزيادة قدرها 129.3 مليون درهم.

وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.

وقال سعادة سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة. ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين، وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى.

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية. ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في "سلامة" بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول. وانطلاقاً من نهجنا الذي يرتكز حول رضا العملاء، سنواصل جهودنا لتخطي التوقعات وتحقيق هدفنا بأن نكون شركة التكافل الرائدة في المنطقة.

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