502.6 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني 2023

المصدر: أم القيوين - البيان

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سجّل بنك أم القيوين الوطني أداءً مالياً قياسياً في السنة الماليّة 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 502.61 مليون درهم، وهو رقم يعكس ارتفاعاً بنسبة 38% بالمقارنة مع صافي أرباحه في العام الماضي، مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 52% ليبلغ 606 ملايين درهم وصافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 63% ليسجّل 618 مليون درهم. وزاد إجمالي الأصول ليبلغ 14.8 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي القروض والسلفات 7.2 مليارات درهم، ووصلت ودائع العملاء إلى 8.7 مليارات درهم.

وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي للبنك: «حققنا في العام 2023 أداءً استثنائياً في بنك أم القيوين الوطني، وينعكس ذلك في صافي الأرباح القياسي الذي سجّلناه. لقد التزمنا بخطّة استراتيجية تعهّدنا خلالها بالإدارة الواعية للمخاطر والتمسّك بالابتكار والتميّز في العمليات، فأتت بثمارها من خلال النمو الهائل الذي حققناه، ومكانتنا الريادية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي».

ووفقاً لبنك أم القيوين الوطني، يُعزى النجاح الذي حققّه البنك إلى التوسّع الاستراتيجي في تقديم القروض وتدفّق الإيرادات من مصادر مبتكرة وتحسّن الهوامش الربحيّة وضبط التكلفة الفعّال.

وأوضح العوضي قائلاً: «التزمنا بتنويع مصادر الدخل وباعتماد أحدث التطوّرات التكنولوجيّة وتقديم الحلول التي تتمحور حول تعزيز رضا العملاء، ممّا أدّى دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج المتميّزة. وعليه، استطعنا أن نتخطّى التحديات بعزم وأن نغتنم الفرص، الأمر الذي رسّخ مكانة بنك أم القيوين الوطني على سلّم النجاح المستمر».

وتحسّن صافي هامش الفوائد بلغ 4.8%، ممّا زاد العائد على متوسّط الأصول بنسبة 3.5% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 9.2%، وهذا خير دليل على إدارة البنك الفعّالة للتكاليف ونسب الفوائد المحفّزة التي يقدّمها.

وحرص بنك أم القيوين الوطني خلال عام 2023 على تحسين تجربة العملاء من خلال إطلاق مبادرات رقميّة وإبرام شراكات استراتيجيّة وتقديم خدمات متخصّصة تلبّي متطلباتهم. وفي هذا الصدد، قال عدنان العوضي: «يشكّل رضا العميل عنصراً جوهرياً في استراتيجيّتنا. وقد استطعنا بفضل التزامنا بالابتكار وتقديمنا حلولاً تتمحور حول تعزيز رضا العملاء، أن نصبح البنك المفضّل في الإمارات العربية المتحدة. كذلك، يواصل بنك أم القيوين الوطني الاستثمار في أحدث التطورات التكنولوجية، ويسعى إلى إرساء معايير غير مسبوقة في مجال خدمة العملاء».

وتابع: «تتمحور استراتيجيتنا الأساسيّة حول تحقيق النمو الاستراتيجي وتنويع مصادر الدخل والبقاء في طليعة موجة التغيير في السوق. ونحن على يقين بأنّ التزامنا بالسياسات منخفضة المخاطر والابتكارات التكنولوجيّة وتعزيز رضا العملاء سيدفع البنك إلى أعلى المستويات في السنوات القادمة. لا تقتصر أهدافنا على تلبية التوقّعات فحسب، بل نطمح إلى تجاوزها لنصبح البنك المفضّل لدى الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات».

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