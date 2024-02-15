الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية تفتتح مساراً تجارياً جديداً بين كولومبيا وبنما

المصدر: البيان

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أطلقت مجموعة "يونيفيدر"، التابعة لمحفظة الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، خدمة مباشرة جديدة تربط بين أربعة موانئ في كولومبيا وميناء مانزانيلو في بنما، لتضيف بذلك مستوىً جديداً من المرونة في تلبية متطلبات عملاء التصدير، مثل منتجي الفاكهة في منطقة الأمريكتين.

ويأتي افتتاح الطريق التجاري الجديد الذي ستديره مجموعة "يونيفيدر"، إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل الأغذية والحاويات في مناطق عديدة حول العالم، بعد إطلاق خدمة النقل البحري بين الهند والشرق الأوسط في شهر أغسطس من عام 2023، مع خدمة نقل أسبوعية بين محطتي نافاشيفا وموندرا المتطوّرتين في جمهورية الهند إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات. وتساهم القدرة الاستيعابية الأسبوعية لهذا المسار، والبالغة 1700 حاوية نمطية، في تعزيز الربط بين الساحل الغربي للهند ومنطقة الشرق الأوسط، وتقوية العلاقات التجارية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، وتدعم طموحات البلدين ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما.

وقال جاسبر كريستنسن، المدير التنفيذي للعمليات، الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "ساهم التوسع الكبير لشبكتنا العالمية في تعزيز التزام الخدمات البحرية بتوفير حلول شحن غير مسبوقة. ولا تقتصر طموحاتنا على تلبية توقعات متعاملينا فحسب، بل نسعى إلى رفعها إلى مستويات أعلى من خلال تقديم خدمات موثوقة وفعّالة عبر مسارات تجارية متنوعة".

ومن جهة أخرى، توفر الخدمة الجديدة بين كولومبيا وبنما أفضل تغطية لنقل البضائع بالحاويات بين موانئ شمال كولومبيا؛ في توربو وسانتا مارتا وقرطاجنة وبارانكويلا، وبين ميناء مانزانيلو في بنما، كما تتيح تحقيق أوقات عبور سريعة، وتوفير خدمة خاصة لشركات التصدير التي تتعامل مع المنتجات الحساسة مثل الفواكه الطازجة.

ويُجسّد إطلاق المسار التجاري الجديد التزام مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"يونيفيدر" بتوفير حلول شحن فعالة وموثوقة وشاملة تلبي الاحتياجات المتنامية على ساحة التجارة الدولية، كما تساعد على معالجة التحدّيات المعقدة لسلسلة التوريد الشاملة. وبالإضافة إلى المرونة التي يوفرها هذا المسار للمتعاملين، تتيح الخدمة الجديدة إمكانية ربط محطات إضافية مع الموانئ الرئيسية عند الطلب، حيث تتواصل السفن مع الموانئ في حال توفر كمية كافية من البضائع لنقلها، وإجراء حجوزات على السفن.



وتجدر الإشارة إلى تركيز الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على التوسع في نطاق وحجم وموثوقية خدماتها، لدعم حضورها الجغرافي على مستوى العالم؛ حيث قامت الشركة باستخدام سفن جديدة تغطي مسارات إستراتيجية، وحسّنت عمليات التناوب، وتقديم خدمات النقل لتلبية الطلب المتزايد على حلول الشحن الفعالة.

وتواصل الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الاستثمار في أسطولها وتقنياتها الحديثة وبنيتها التحتية المتطورة، لضمان استمرارها في ريادة القطاع البحري. كما تساهم جهود الشركة وتفانيها في الابتكار وتعزيز الثقة ورضا العملاء، في ترسيخ مكانتها كخيار مفضّل لدى شركات الشحن في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من التفاصيل حول المسارات الحالية والجديدة، يرجى الاطلاع على الصحفة https://www.unifeeder.com/schedule

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