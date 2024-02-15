فيلا بـ 495 مليون درهم في «منتجع ومساكن بولغري» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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انتهت «بي 1 بروبرتيز»(B1 Properties)، الشركة العقارية في دبي، من وضع اللمسات الأخيرة على فيلا في «منتجع ومساكن بولغري» في منطقة «جميرا باي» المتميّزة، تُقدر قيمتها السوقية بحوالي 495 مليون درهم (حوالي 134 مليون دولار) لتدخل قائمة أكبر صفقات بيع المنازل الراقية المتوقعة في دبي، وليعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من انتعاش ملحوظ خصوصاً فيما يتعلق بهذا النوع من العقارات. وتقع الفيلا على مساحة مبنية تبلغ 10 آلاف قدم مربع، وهي مكونة من 4 غرف نوم رئيسية و6 حمامات، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض المبنية عليها الفيلا حوالي 20221 الف قدم مربع.

وقال باباك جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة «بي 1 بروبيرتيز»: «لقد جرى تنفيذ هذه الفيلا بشكل متّقن لتكون عبارة عن مزيج من الفخامة والابتكار والتصميم».

ويوفّر العقار المبني في «منتجع ومساكن بولغري» الذي جرى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليه أخيراً، عيش نمط حياة عصري في ظل وجود حوض سباحة بطول 43 متراً مزوّداً بنظام صوت يعمل تحت الماء. كما تضم الفيلا أربع غرف نوم رئيسية ومنتجعاً صحياً وصالة سينما منزلية وصالوناً وغرفة تدليك وصالون حلاقة وغرفة بخار وساونا. ويتميّز العقار بأبواب زجاجية تجعل غرفة المعيشة متجانسة مع الحديقة والمساحات الخارجية المحيطة بحوض السباحة.

وصُممت المساحات الداخلية للفيلا باستخدام مواد عالية الجودة تحمل توقيع علامات تجارية عالمية حصرية مثل «هيرميس» و«باكارا» و«تي جي باريس» و«فانتيني إيطالي»، في حين تم رصف الأرضيات بالرخام المستورد من البرازيل.

وتم تجهيز هذه الفيلا بأنظمة مؤتمتة بالكامل، وهو ما يتيح التحكم في الإضاءة والتكييف والستائر والأبواب وحتى آلة القهوة من خلال جهاز محمول أو آيباد. وتتضمن هذه التقنية ترقيات سهلة وتحكماً شاملاً، وهو ما يوفر واجهة تذكرنا بنظام رولز رويس سبكتر.

وتم تصميم المشروع الرئيسي لمنتجع ومساكن بلغري من قبل شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالمياً أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل وشركاه. يوفر المشروع 173 شقة و15 فيلا، مصممة لمساحات معيشة فاخرة على «جميرا باي»، وهي جزيرة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها ستة ملايين قدم مربع تعمل على تطويرها شركة مراس، منحوتة على شكل فرس البحر العملاق.

يذكر أن «بي 1 بروبرتيز» أتمت في العام الماضي، صفقة بيع شقة «بنتهاوس» في جزيرة «بلوواترز» بدبي، مقابل 80 مليون درهم، ليعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في دبي من انتعاش ملحوظ.

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