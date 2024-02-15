«ديجتال تري» تستحوذ على حصة أغلبية في «بلاتكس» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ديجتال تري»، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية المبتكرة عن أحدث إنجازاتها باستحواذها على حصة أغلبية في شركة بلاتكس، وهي شركة للحلول الرقمية المبتكرة توفر حلول مراكز الاتصال وتجربة العميل وأتمتة المبيعات، وتتخذ من دبي مقراً لها. وتتخصص شركة «بلاتكس» في منصات القنوات المتكاملة لخدمة العملاء التي أحدثت ثورة في إدارة علاقات العملاء عبر جميع قنوات الاتصال باستخدام تقنيات التعلم الآلي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، كما طورت الشركة دورة قيمة الذكاء الاصطناعي.

وتوفر «بلاتكس» التكامل والتخصيص بكل سهولة وبشكل لحظي، من خلال بيئة دردشات مبرمجة تفاعلية (شات بوت) سهلة الاستخدام من دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية تقريباً، كما تعزز تجربة العملاء من خلال استغلال محركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يترجم تفاعل العملاء إلى نتائج مؤثرة وتحليلات قيمة.

وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لشركة ديجتال تري، حيث تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها العالمية وتعزيز وجودها في المشهد الرقمي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر فانوس ديميتريو، المدير التنفيذي لشركة ديجتال تري، عن رضاه، وقال: «تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تتويجاً لرحلة بدأت قبل 16 شهراً، نحن نمتلك القدرة على تقديم حل شامل ومتكامل عبر رحلة المستخدم الحديثة، من خلال دمج قوى خدماتنا وشراكاتنا التسويقية الإبداعية الموجهة نحو العملاء مع البراعة التكنولوجية العميقة لشركة بلاتكس في أتمتة الصوت والبيانات».

وقال ثيو ميدلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ديجتال تري: «نحن سعداء بتحقيق أربعة أهداف مهمة من خلال استحواذنا على شركة بلاتكس في دبي. أولاً، استحوذنا على شركة محلية قوية، وثانياً، تمتلك بلاتكس قوائم مالية مستقرة، وثالثاً، تتمتع «بلاتكس» بقاعدة عملاء واعدة ومتنوعة، والأهم من ذلك، نعتبر وليد طربيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس شريكاً محلياً ذا سمعة طيبة ومحترفاً، وستساعدنا هذه العوامل الأربعة على توسيع نطاق عمل شركة بلاتكس وأيضاً إنشاء فرع لشركتنا ديجتال تري على أساس متين».

وقال وليد طربيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس: «نشعر بسعادة غامرة في شركة بلاتكس بسبب الإمكانات الكبيرة وأوجه التعاون التي تنتظرنا عبر الاندماج مع شركة ديجتال تري، ومع بدء هذا الفصل الجديد، سنظل ملتزمين بقيمنا الأساسية وفريقنا، والأهم من ذلك، سنستمر في التفوق وتقديم الأفضل لجميع الأطراف المعنية لدينا. ولا يعكس هذا الاندماج ما توصلنا إليه من إنجازات فحسب، بل هو إبراز للعمل الرائد الذي نحن على استعداد للقيام به».

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