«أدنوك للتوزيع» تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إن دبليو تي إن – NWTN»، المدرجة في بورصة ناسداك، لافتتاح شبكة مراكز خدمة سريعة معتمدة لدعم مركبات «ربدان ون» الكهربائية الهجينة التي يتم تصنيعها محلياً في الدولة، وذلك في مواقع مختارة على مستوى شبكة محطات خدمة أدنوك المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تدشين 20 مركز خدمة سريعة معتمدة تستفيد من المميزات التي توفّرها شبكة محطات خدمة أدنوك واسعة الانتشار لتقديم حلول فنيّة متخصصة وفقاً لاحتياجات المركبات الكهربائية، ومصمَّمة خصّيصاً لدعم العلامة التجارية الوطنية الخاصة بمركبات «ربدان»، بما في ذلك خدمات تغيير الزيوت، والفلاتر، ومحاذاة الإطارات، إضافة إلى تقديم عروض ترويجية مصممة خصّيصاً لأصحاب المركبات الكهربائية تعتمد على شبكة منصات الكترونية متكاملة لضمان التواصل الفعّال مع العملاء في هذه الفئة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «يؤكد افتتاحنا لهذه الشبكة الجديدة من مراكز الخدمة السريعة المعتمدة على حرصنا على بذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتّع بها «أدنوك للتوزيع»، وصدارتها لقطاع خدمات التنقل المستدام على مستوى الإمارات. حيث نستطيع من خلال الشراكة مع »إن دبليو تي إن – NWTN« توفير خدمات مريحة وسريعة لمركبات »ربدان« المصنّعة محليّاً في الدولة، لدعم استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، وتطوير رؤيتنا الخاصة بالتنقل المستدام، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي نبذلها لتوسيع نطاق حلول التنقّل التي نوفّرها للعملاء، ودخول شراكات جديدة مع أبرز اللاعبين في مجال خدمات حلول التنقل لتعزيز المكانة المرموقة التي نتمتّع بها بصفتنا مقدّم خدمة موثوق، وضمان استمرار تميُّز خدماتنا من خلال توفير أرقى مستوى من تجارب التسوّق السلسة والمتكاملة للعملاء على مستوى شبكة محطاتنا الواسعة الانتشار.»

كما تسهم الشبكة الواسعة لمحطات خدمة أدنوك والمستوى المميز للخدمات التي تقدّمها الشركة للعملاء على مستوى الإمارات في تعزيز الإمكانات الوطنية الخاصة بتقديم خدمات الشحن المتميزة للمركبات الكهربائية في الدولة، وهو ما يدعم قطاع التنقل المستدام بشكل كبير.

وتواصل «أدنوك للتوزيع» جهودها لتوسيع نطاق خدمات شحن المركبات الكهربائية التي توفّرها وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير نقاط شحن كهربائي فائقة السرعة في محطات الشركة الموجودة حالياً، بما في ذلك المحطات على أهم الطرق الرئيسية.

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