259.5 مليون دولار صافي أرباح «أمريكانا للمطاعم» 2023 والتوزيعات 130 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي» وشركاتها التابعة، وهي أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي السوق السعودي «تداول»، عن نتائجها المالية للأشهر الاثني عشر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 550.8 مليون دولار، بنمو 2.8% على أساس سنوي مع هامش جيد للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.8%. وارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال السنة المالية 2023 بنسبة 0.1% إلى 259.5 مليون دولار، مع تسجيل هامش صافي ربح قدره 10.8% مدفوعاً بالكفاءات التشغيلية والتحسينات التي شهدها الهامش الإجمالي للأرباح. وقد تم تحقيق هذه النتائج رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار (مقارنة بعام 2022)، وذلك نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثير انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار، (أي ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، وذلك تماشياً مع توجيهاته السابقة، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم). وتخضع عملية توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

إيرادات

وسجّلت «أمريكانا للمطاعم» خلال السنة المالية 2023، إيرادات بلغت 2.413 مليار دولار، بنمو 1.5% على أساس سنوي، مع افتتاح 300 مطعم جديد. وأظهرت الشركة أداءً مرناً رغم تأثير التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والبالغ 106 ملايين دولار، خاصة في مصر، إضافة إلى التأثير على الأعمال خلال الربع الرابع بسبب التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وخصّصت الشركة مبلغ 167.9 مليون دولار، أي ما يعادل 7% من الإيرادات، لإجمالي النفقات الرأسمالية، لدعم خططها لافتتاح 300 مطعم جديد. وأدّى هذا التوسع إلى رفع إجمالي عدد المطاعم إلى 2,435 مطعماً بنهاية عام 2023، ما يعزز حضور العلامات التجارية الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مقهى بيتس كوفي - Peet's Coffee في المنطقة، من خلال افتتاح فروع في الإمارات والسعودية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على أجود أنواع القهوة.

الاستقرار المالي

وحافظت «أمريكانا للمطاعم» على ميزانيتها العمومية القوية ووضعها المالي القوي، حيث ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 18.9% ليصل إلى 539.8 مليون دولار في عام 2023. وتتمتع الشركة باستقرار مالي قوي مع تدفقات نقدية حرة معدّلة تبلغ 182.8 مليون دولار ومعدل تحويل نقدي بواقع 52.1%، ويتيح هذا الاستقرار والوضع المالي القوي للشركة تحقيق أهداف النمو والوفاء بالتزامات الإنفاق الرأسمالي ودعم سياسة توزيع الأرباح.

وفيما يتعلق بتوقعات الإدارة، ستواصل الشركة تركيزها على تعزيز توسعها وانتشارها في المنطقة من خلال استكشاف فرص النمو الاستراتيجي. كما ستواصل الشركة التركيز على زيادة حصتها من المحفظة وحضورها في الأسواق من خلال تقديم المزيد من الابتكارات الهادفة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، واعتماد الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية وتوسيع المبادرات التسويقية.

كي إف سي

احتفلت العلامة التجارية «كي إف سي» بالذكرى السنوية الـ 50 لإطلاق عملياتها في المنطقة، حيث افتتحت متجرها رقم 1000، معززة مكانتها كأفضل علامة تجارية في قطاع وجبات الدجاج في جميع الأسواق التي تعمل فيها الشركة. وساهمت «كي إف سي» بنحو 61.3% من إجمالي إيرادات الشركة، محققة إيرادات بلغت 1,479.4 مليون دولار. وفي عام 2023، افتتحت العلامة التجارية 97 فرعاً جديداً، مع التركيز بشكل أساسي على التوسع في السعودية والمغرب والإمارات، إضافة إلى الإطلاق الناجح لفروعها في العاصمة العراقية بغداد.

هارديز

وحققت العلامة التجارية «هارديز» إيرادات بلغت 395.5 مليون دولار، مساهمة بنحو 16.4% من إجمالي إيرادات الشركة. وواصلت «هارديز» التركيز على خططها لتوسيع حضورها في المنطقة، حيث افتتحت 33 فرعاً جديداً خلال عام 2023. وتمحورت أولويات العلامة التجارية خلال العام المنصرم حول تعزيز الابتكار في المنتجات وتحسين التميز التشغيلي والرقمنة، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات متنوعة متعددة القنوات للارتقاء بتجارب العملاء.

بيتزا هت

وساهمت «بيتزا هت» بنحو 11.7% من إجمالي إيرادات شركة «أمريكانا للمطاعم»، محققةً إيرادات بلغت 281.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2023. وحققت العلامة التجارية نمواً في الإيرادات بنسبة 6.4%. وخلال عام 2023، عززت «بيتزا هت» توسعها وحضورها بشكل أكبر من خلال افتتاح 56 فرعاً جديداً، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق السعودية والإمارات، بالإضافة إلى توسيع حضورها عبر المنطقة من خلال افتتاح أول مطاعمها في العراق.

كرسبي كريم

وساهمت العلامة التجارية «كرسبي كريم» بنحو 4.1% من إجمالي الإيرادات السنوية لشركة «أمريكانا للمطاعم»، محققةً إيرادات بلغت 97.8 مليون دولار، وبنمواً ملحوظ بنسبة 8.3% على أساس سنوي. ووسّعت العلامة التجارية نطاق حضورها في المنطقة من خلال افتتاح 84 فرعاً جديداً إلى جانب دخولها بنجاح إلى سوق كازاخستان. وواصلت العلامة التجارية نهجها المتميز في ابتكار المنتجات وتقديم أصناف جديدة من كعك الدونات من خلال التعاون مع علامات تجارية الكبرى مثل «كيت كات» و«نوتيلا».

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