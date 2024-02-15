4.6 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة «أغذية» عن نتائجها الأولية وغير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.6 مليارات درهم خلال العام 2023، مدعومة باستمرار التحول في محفظة المنتجات للمجموعة نحو القطاعات عالية النمو في الأسواق الأساسية المستهدفة. وارتفع صافي أرباح المجموعة الأساسية بنسبة 25.5% على أساس سنوي ليصل إلى 342.2 مليون درهم.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: يظهر الأداء القوي المستمر لمجموعة أغذية، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، قدرة المجموعة على جني الثمار من أنشطة الاندماج والاستحواذ ذات القيمة التراكمية، والاستفادة من التآزر عبر المجموعة، وإعطاء الأولوية للابتكار عبر مجموعة منتجاتها، وتحسين عملياتها للحفاظ على الربحية.

وأنا على ثقة أن أغذية ستعزز مكانتها في قطاعات السوق الرئيسية، بهدف توفير منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وموثوقة لعدد متزايد من المستهلكين.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعد النمو القوي في الإيرادات والأرباح خلال العام الماضي بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

أنا متأكد من أن أغذية قادرة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها المتمثلة في الاستحواذ على الشركات الجذابة ودمجها وتنميتها في فئات ذات قيمة مضافة، بينما نواصل تحقيق طموحنا في أن نصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها».

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