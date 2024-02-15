استطلاع: 57% من العملاء في الإمارات يتجهون لشراء سيارة مستعملة في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

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اظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة «أودي أبوظبي» بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف» وشمل أكثر من 1000 مشارك من سكان الإمارات أعمارهم بين 18 و50 عاماً، أن 57% من العملاء في الإمارات يتجهون نحو شراء سيارة مستعملة في شهر رمضان، مع تركيزهم على الصفقات الجذابة والعروض القوية، ومن دون تفضيل محدد لنوع السيارة، سواء كانت فاخرة أو غير فاخرة.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن ما يقرب من نصف السائقين (41%) الذين يخططون لشراء سيارة مستعملة يضعون إيجاد السيارة المناسبة بالسعر المناسب في قائمة أولوياتهم، في حين عدّ (38%) من المشاركين الحسوم الموسمية والعروض الخاصة حافزاً رئيساً ثانياً للشراء، ما يدل على أهمية التوقيت لشراء السيارات المستعملة في شهر رمضان.

وعلى الرغم من تركيز المشاركين في الاستطلاع على عامل القيمة عاملاً رئيساً لشراء سيارة مستعملة، فإن الثقة بالعلامة التجارية (32%) والضمان (28%) لا تزال من العوامل المهمة بالنسبة لهم.

وقال سكوت شيرز، المدير العام لـ«أودي أبوظبي»: شهد سوق السيارات المستعملة تحولاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ونحن ندرك تماماً الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية الفاخرة بين المشترين الذين يسعون للحصول على أفضل قيمة.

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