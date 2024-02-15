52.6 مليار دولار سوق الخدمات اللوجستية بالإمارات 2027

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب 7.8% إلى 52.6 مليار دولار بحلول سنة 2027، بحسب تقرير «توقعات سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات»، الذي نشرته شركة «كين ريسيرش» ونقلته «بلومبرج». وأكد التقرير أن سوق الإمارات يزدهر بشكل مذهل ويفتح آفاقاً وتحديات مثيرة في هذا القطاع الديناميكي، وأن النظرة المستقبلية لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة هي غد أكثر إشراقاً يغذيه الابتكار.

وذكر التقرير أن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات يؤدي دوراً محورياً في التجارة الإقليمية والعالمية، ما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع. وأوضح أن حجم السوق الذي كان 34.2 مليار دولار في سنة 2022، مهيأ للنمو المتسارع بفضل الموقع الاستراتيجي للدولة التي تقع على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، وتوفر اتصالاً لا مثيل له بالأسواق الرئيسة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكذلك الاقتصاد المتنوع، إذ يؤدي التحول نحو القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا إلى تحفيز الطلب اللوجستي في مختلف الصناعات، إضافة إلى طفرة سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في الإمارات، والذي يتمتع بواحد من أعلى معدلات الاعتمادية على مستوى العالم، ويقدم حلول توصيل فعالة وموثوقاً بها في المرحلة النهائية، وكذلك المبادرات الحكومية، إذ تركز والخطة الرئيسة لدبي اللوجستية 2040 على تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي، ما يعزز بيئة داعمة للقطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز