866 مليون درهم خسائر «شعاع كابيتال» 2023 ومفاوضات مع الدائنين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. حيث بلغت الإيرادات 165 مليون درهم، بزيادة سنوية 34%، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي المعدل 24 مليون درهم، بزيادة سنوية 128%، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل 11%، وواصل صافي الربحية خلال الربع الرابع من العام تأثره بخسائر الإضمحلال غير النقدية الكبيرة للأصول القديمة والتي بلغت 128 مليون درهم، بالإضافة إلى مدفوعات غير متكررة بلغت 124 مليون درهم تضمنت التزامات ضريبية مؤجلة مرتبطة بتنفيذ قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صافي خسارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغت 296 مليون درهم، وصافي خسارة سنوية بلغت 866 مليون درهم، وذلك عن العام 2023.

وقال بيان للشركة: تخوض الشركة حالياً مفاوضات على الاتفاقيات مع الدائنين، والحصول على الموافقات التنظيمية الضرورية لعقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والذي سيتضمن جدول أعماله طلب الموافقة على تخفيض رأس مال شركة شعاع ومن ثم زيادته لاحقاً، وذلك بهدف تقليل الرافعة المالية وتعزيز قاعدة رأس المال. وتستهدف الشركة الانتهاء من هذه العملية بحلول شهر يونيو من عام 2024.

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