غرفة عجمان تبحث تعزيز مشاركاتها المحلية والدولية

المصدر: عجمان - وام

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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من غرفة التجارة الدولية - الإمارات، سبل التعاون المشترك في مجال المعارض والفعاليات المحلية والدولية في الفترة المقبلة وفرص مشاركة غرفة عجمان وأعضائها من منشآت القطاع الخاص في تلك الفعاليات.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلي الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، ومريم الهاشمي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل في غرفة عجمان، ومن جانب غرفة التجارة الدولية بالإمارات، فينسنت أوبراين مدير غرفة التجارة الدولية بالإمارات، وحبيب الله رضوان مدير العمليات.

واستعرض اللقاء أجندة الفعاليات المحلية والدولية المقترحة وفرص مشاركة غرفة عجمان وأعضائها من المنشآت، إذ استعرض وفد غرفة التجارة الدولية قائمة لمجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة المحلية والدولية.

وأكد محمد الجناحي، حرص غرفة عجمان على تكثيف أجندة مشاركاتها في الفعاليات المتخصصة دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة وجهة مثالية للاستثمار، موضحاً أن الغرفة تستهدف من تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي في مختلف الأحداث والفعاليات الوقوف على متغيرات وواقع التوجهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة والمبتكرة في المجالات كافة.

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