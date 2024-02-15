شركة كيرزنر الدولية تطلق أول فندق لعلامة سايرو في «ون زعبيل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة كيرزنر للضيافة الفاخرة افتتاح سايرو ون زعبيل، الذي يعد الفندق الأول من علامة سايرو المتميزة. يقع فندق سايرو ون زعبيل في قلب مشروع ون زعبيل الأيقوني في دبي، ويقدم لضيوفه تجربة مميزة في عالم اللياقة البدنية والتعافي، إذ يجمع ما بين أحدث التكنولوجيا الرقمية والخبرة عالمية المستوى ليتمكّن الضيوف من إطلاق العنان لقدراتهم الذهنية والبدنية.

وبدأ فندق سايرو ون زعبيل استقبال الضيوف، ويتم تشييد فنادق سايرو في الوجهات الأكثر تميزاً في العالم، بدءاً من المدن النابضة بالحيوية وصولاً إلى المواقع الساحلية المثالية لتجديد النشاط. وتعتزم شركة كيرزنر الدولية توسيع محفظة سايرو، وتخطط لافتتاح المزيد من الوجهات في كل من بوكا بلايس، ومونتينيغرو، وطوكيو، واليابان وكابو، والمكسيك.

يضم فندق سايرو ون زعبيل مركزاً للتعافي يقدم ممارسات لتعزيز اليقظة الذهنية، وصفوفاً لتحسين العافية الشاملة، وعلاجات متطورة، إلى جانب مركز شاسع للياقة البدنية تم تجهيزه بأحدث المرافق، كما يتيح الفندق للضيوف الاستفادة من نصائح فريق الخبراء والخضوع لتحليل تركيبة الجسم لإعداد برامج لياقة بدنية وتعافٍ مصممة بحسب احتياجات كل ضيف. يتيح هذا المزيج من التكنولوجيا فائقة الحداثة وتجارب العافية الشاملة للضيوف اختبار تجربة عافية متكاملة ومصممة بحسب احتياجاتهم.

يضم فندق سايرو ون زعبيل غرف ضيوف مجهزة بأفضل وسائل الراحة، وتتميز كل غرفة بديكور بسيط تطغى عليه الألوان المحايدة لتوفير أجواء هادئة مثالية للاسترخاء وتعزيز اليقظة الذهنية، كما تتميز بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، فيدخلها نور الشمس الطبيعي وتوفر إطلالات بانورامية آسرة على أفق المدينة.

ولضمان تجربة عافية شاملة، تم تجهيز كل غرفة بحجرة للتعافي تتضمن مستلزمات التدريب. وبهدف منح الضيوف إقامة متميزة مصممة وفقاً لأهدافهم الشخصية في مجال العافية، يوفر فندق سايرو ون زعبيل ستة أجنحة للياقة البدنية وستة أجنحة للتعافي.

تغذية

ويدرك فندق سايرو ون زعبيل تماماً الدور الحيوي للتغذية في تعزيز العافية. من هذا المنطلق، يقدم تشكيلة منتقاة بعناية من خيارات الطعام لدعم الضيوف في رحلتهم نحو اتباع حمية متوازنة.

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