1700 شركة للصناعات الغذائية في «حرة الحمرية»

المصدر: دبي – البيان

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تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الدورة 29 من معرض جلفود 2024؛ أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والأشربة على مستوى العالم، وتنظم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 19 و23 فبراير الجاري، في دورة هي الكبرى منذ انطلاقه منذ ثلاثة عقود وبمشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة.

وتستهدف الهيئة في مشاركتها تسليط الضوء على الفرص المجزية والإمكانات المتاحة ضمن قطاع الصناعات الغذائية في إمارة الشارقة والترويج لمشروعها الرائد منطقة الصناعات الغذائية الذي يضم أكثر من 1700 شركة، ويمتد على مساحة 11 مليون قدم مربعة ويتكون من أراضٍ ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة وتوفر عبره المنطقة، للمستثمرين العديد من المزايا التنافسية وأحدث الخدمات التي تضمن زيادة الكفاءة ومرونة تصنيع الأغذية وحفظها وتعبئتها وإعادة تغليفها، إضافة إلى تسهيل الاستيراد والتصدير من وإلى جميع أنحاء العالم.

وأكد سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «جلفود» ملتقى دولي رائد لكبرى الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والأشربة، ومنصة مهمة لتسليط الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتحرص حرة الحمرية على المشاركة سنوياً في المعرض بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات .

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