«الشارقة الإسلامي» يدعم استثمارات الكويت بالإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن كل من مصرف الشارقة الإسلامي ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والمناطق الشمالية عن دخولهما في شراكة استراتيجية نوعية بهدف تنفيذ حزمة أنشطة ومبادرات مشتركة لدعم استثمارات الشركات الكويتية والأفراد من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم بحضور السفير علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

جرت مراسم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمصرف في الشارقة، ووقع عليها نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، والمهندس فراس عادل محمد السالم رئيس مجلس الأعمال الكويتي، بحضور وليد الموسى، الوزير المفوض، ومشعل الفرس، أمين صندوق مجلس الأعمال الكويتي، وسيف العلكيم رئيس شبكة الفروع والخدمات المصرفية المميزة بالمصرف.

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