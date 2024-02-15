16.7 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عن تسجيل نتائج مالية إيجابية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بدعم الإيرادات القوية والمستقرة من الأعمال المتعاقد عليها للمدى الطويل في قطاع المرافق، فيما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو.

وارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 107% على أساس سنوي مدعوماً بتقدير قيمة حصة «طاقة» في «أدنوك للغاز»، حيث بلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 16.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.6 مليارات درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحققة لمرة واحدة بقيمة 10.8 مليارات درهم نتيجة الاستحواذ على حصة 5% في «أدنوك للغاز»، والتي قابلها جزئياً احتساب ضرائب مؤجلة لمرة واحدة بقيمة 1.1 مليار درهم تتعلق بضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، والتي تم فرضها اعتباراً من 1 يناير 2024. وبلغ صافي الدخل دون احتساب هذه البنود المسجلة لمرة واحدة 7 مليارات درهم، أي أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز.

واقترح مجلس إدارة «طاقة» توزيع أرباح نقدية نهائية للسنة المالية 2023 بقيمة فلسين لكل سهم (بإجمالي 2.2 مليار درهم تقريباً)، وتتضمن أرباحاً متغيرة بقيمة 0.7 فلس للسهم (بإجمالي 800 مليون درهم تقريباً)، وبذلك، يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسنة إلى 3.95 فلوس للسهم (بإجمالي 4.4 مليارات درهم تقريباً).

وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 51.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التعرفة التمريرية للتوريد بالجملة، والتحسن في التعويضات وفق نظام المرحلة الثانية من الضوابط التنظيمية لنقل وتوزيع المياه والكهرباء، مما عوض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط والغاز.

وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تحظى «طاقة» بمكانة استراتيجية في أسواقها، وخصوصاً في إمارة أبوظبي باعتبارها شركة المرافق الوطنية الرائدة، وتشكل هذه المكانة مقوماً أساسياً للنتائج المميزة التي حققناها. كما تعتبر الإنجازات التي حققناها في عام 2023 بمثابة ركيزة لنمونا المستقبلي، والتي ستشمل التوسع العضوي للشركة وغير العضوي المدفوع بعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير في الطاقة والمياه وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، فإن المراجعة التصاعدية الملحوظة لأهداف الإنتاج هي شهادة على ثقتنا في قدرة «طاقة» على تحقيق طموحاتها وأهدافها الاستراتيجية لعام 2030 وما بعده».

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «طوال عام 2023، حافظت «طاقة» على التزامها بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين على المدى البعيد، وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، والحد من العقبات في سوق النفط والغاز، وذلك بالاعتماد على الأداء القوي لأعمال قطاع المرافق لدينا، الذي يشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه، ونقلهما وتوزيعهما».

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