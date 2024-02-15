440 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» في 2023 بارتفاع 28 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال»، عن تحقيق نمو 28% في أرباحها الصافية العائدة إلى المساهمين، حيث بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 مدفوعة بالأداء القوي لأعمال إدارة الأصول. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد، والتي تتضمن توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم.

وارتفعت إيرادات الشركة 70% لتصل إلى 1.2 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 720 مليون درهم في العام السابق، حيث حققت الصناديق الرئيسية عوائد تفوقت على مؤشراتها المرجعية وسجلت نمواً في الدخل من الرسوم على الرغم من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية. وترجم هذا الأداء إلى تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت 440 مليون درهم في عام 2023 ما يمثل عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1%.

وفي الربع الرابع، حققت «الواحة كابيتال» أداءً قوياً، حيث ارتفعت أرباحها الصافية 39% إلى 218 مليون درهم. وبلغ الدخل التشغيلي 543 مليون درهم بزيادة 94%.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس الإدارة: «نجحت الواحة كابيتال في تحقيق أداء قوي وسجلت عوائد ممتازة خلال عام 2023، حيث حققت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 440 مليون درهم وعائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 12.1%».

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة: «حققت الواحة كابيتال خلال العام المالي الأول من تولي منصبي كمدير إدارة نمواً كبيراً في إجمالي الدخل بنسبة 70% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم. وقد ترجم هذا الأداء القوي إلى نمو بنسبة 28% على أساس سنوي في صافي الأرباح العائدة للمساهمين والذي بلغ 440 مليون درهم. فقد نجحت الواحة للاستثمار خلال عام تراجع فيه أداء الأسواق الناشئة، أرباحاً صافية بلغت 639 مليون درهم، بزيادة 138% مقارنة بعام 2022. وبعد اجتذاب التزامات استثمارية كبيرة من مستثمرين من الأطراف الثالثة، ارتفع حجم الأصول المدارة لدى الواحة للاستثمار إلى 8.8 مليارات درهم مقارنة مع 4.8 مليارات درهم في العام السابق».

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