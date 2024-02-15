812 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع صافي أرباح شركة الاتحاد العقارية ليبلغ 812 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 30 مليون درهم عن عام 2022، بفعل استراتيجية التحول الناجحة التي تواصل إظهار نتائج إيجابية وتحقيق تقدم كبير على مستوى كفاءة التكاليف وإعادة هيكلة الديون، وهو ما أدى إلى تحقيق ربحية سهم أساسية ومخففة مقدارها 0.1890 درهم للسهم الواحد عن العام 2023.

زيادة الإيرادات

وشهدت إيرادات الشركة زيادة بنسبة 21 % على أساس سنوي وبلغت 508 ملايين درهم بفضل التحسن الكبير في أداء الشركات الفرعية التابعة للمجموعة والنمو المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت قيمة إجمالي الأصول بالشركة لتصبح 666 مليون درهم خلال عام 2023 بالمقارنة بعام 2022، بينما زادت قيمة حقوق المساهمين لتصبح 812 مليون درهم مقارنة بعام 2022.

اتفاقية التسوية

من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتحاد العقارية أنها قامت بإرسال إنذار نهائي إلى خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر لإعلامهم بمخالفتهم شروط وأحكام اتفاقية التسوية الموقعة مع الشركة، مبينة أنهم تخلفوا عن سداد الدفعات الشهرية بموجب الاتفاقية.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها ستقوم من الآن فصاعداً بالتعاون مع أمين الحفظ مباشرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التسوية ومن ضمنها بيع العقارات التابعة لخليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر، مبينة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة وضرورية للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها.

استعادة السيارة

وأوضحت أنه بموجب اتفاقية استعادت الشركة ملكية السيارة فقط، أما بالنسبة لمبنى الشركة، فقد تمكنت الشركة من الحصول على حكم من محكمة الاستئناف (غير قطعي) بفسخ عقد البيع والشراء وإرجاع حق المنفعة لها.

وأضافت أنه سيتم الإفصاح عن كافة التطورات المتعلقة بهذه القضية فور حصولها.

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت شركة الاتحاد العقارية قد أعلنت يوم 11 يوليو 2023 توقيعها على اتفاقية التسوية مع كل من خليفة الحمادي وأفراد عائلته.

أقساط

وبموجب الاتفاقية يبلغ إجمالي مبلغ التسوية 620 مليون درهم مقسم على دفعتين، على أن يتم سداد الدفعة الأولى والبالغة قيمتها 300 مليون درهم بعد تنفيذ اتفاقية التسوية بموجب أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، تبلغ قيمة كل قسط شهري 50 مليون درهم، والدفعة الثانية البالغة 320 مليون درهم، سيتم سدادها بعد سنة من تنفيذ اتفاقية التسوية.

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