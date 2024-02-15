363 مليون دولار صافي ربح «فيرتيغلوب» المعدل خلال 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت «فيرتيغلوب»، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 646 مليون دولار، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 289 مليون دولار، ووصل صافي الربح المعدل إلى 103 ملايين دولار، بزيادة 151% على أساس ربع سنوي، بينما بلغت الإيرادات 2.416 مليار دولار خلال عام 2023 وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.004 مليار دولار، كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار في عام 2023. وارتفع حجم المبيعات المنتجة لدى فيرتيغلوب في الربع الرابع بنسبة 15% على أساس سنوي، كما ارتفع في السنة المالية 2023 بنسبة 5% على أساس سنوي.

وأعلنت شركة فيرتيغلوب عن توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2023 إلى 475 مليون دولار، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 275 مليون دولار، والتي تم توزيعها في الربع الرابع من عام 2023.

وحققت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2023 نمواً بنسبة 23% في الإيرادات وزيادة بنسبة 45% على أساس ربع سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويعكس هذا النمو مستوى الطلب القوي وزيادة أحجام المبيعات وزيادة أسعار الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات في العرض، فيما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 151% مقارنة بالربع الثالث.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «نحن متحمسون للفصل التالي في مسيرة فيرتيغلوب، خصوصاً في ضوء استحواذ «أدنوك» على حصة شركة «أو سي أي» البالغة 50% مقابل 3.62 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة، التي بموجبها ستصبح أدنوك المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب بملكية إجمالية تبلغ 86.2%، خلال العام 2024، بعد استكمال جميع الشروط القانونية واللوائح التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وأضاف، وستكون أولوياتنا هي مواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتنا الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة، وخلق القيمة للمساهمين».

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