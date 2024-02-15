لقاءات لـ«اقتصادية الشارقة» مع مستثمري قطاع الغاز

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءات مع عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات في قطاع الغاز، وذلك في إطار حرصها على الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وناقش اللقاء الذي عقد بمشاركة العديد من الشركات والتي من أبرزها، شركة أرو للغاز والخدمات الفنية ، والمؤسسة العالمية للغازات الصناعية، وشركة الغاز المتحدة، سبل التعاون المشترك لتوفير أفضل الخدمات والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات، بما يعزز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية قطاع الغاز في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية .

وقال حمد المحمود رئيس الدائرة إن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي.

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