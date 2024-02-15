«دبي الإسلامي» يطلق بطاقة «شمس» الائتمانية بالشراكة مع «فيزا»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك دبي الإسلامي بطاقة «شمس» الائتمانية، بالشراكة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية.

وتم تصميم بطاقة «شمس» الائتمانية تلبية للاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المتعاملين، بمن فيهم المترفون وذوو الدخل الميسور. وعلاوة على المكافآت الحصرية التي توفرها البطاقة، فهي تقدم مجموعة شاملة من المزايا المهمة ووثيقة الصلة بالحياة اليومية، بما في ذلك استرداد بنسبة 5% على الإنفاق في المطاعم، و5% على نفقات السفر، ودخول مجاني إلى صالات فيتنس فيرست للياقة البدنية، ومقاهي كوستا كوفي، والحصول على جولات مجانية لرياضة الغولف، وخدمة صف السيارات، والعديد من المزايا الرائعة الأخرى.

ويمكن لحاملي بطاقات «شمس» أيضاً جمع نقاط مكافآت الولاء، مع مرونة استبدالها مقابل رحلات جوية وإقامات فندقية ونقد ومشتريات المتاجر والعديد من الخيارات الأخرى، كما يمكن أيضاً استبدال نقاط مكافآت الولاء بأميال ضيف الاتحاد وقسائم الهدايا. وعلاوة على ذلك، وكجزء من عرض إطلاق البطاقة، يمكن للمتعاملين عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة الحصول على استرداد بنسبة 20% عند إنفاقهم لدى عدة متاجر خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وعضوية مجانية في تطبيق ترافل باس تتيح عروض «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً» عبر أكثر من 3000 متجر.

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