سوق دبي يرتفع للجلسة الرابعة بمكاسب 3.5 مليارات

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.10% أو ما يعادل 4.17 نقاط، مسجلاً مستوى 4223.48 نقطة، وهو أعلى مستوى في 8 جلسات، ليربح السوق نحو 3.5 مليارات درهم بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 719.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 722.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى عند 1.3 درهم ليقود ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 191.2 مليون درهم، تعادل 40% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 478.7 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 1.8% عند 8 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم إعمار للتطوير 3.2%، والإمارات دبي الوطني 2.9%، وأرامكس 0.9%، ودبي الإسلامي 0.78%، كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.8% وتجاوز مستوى 8 دراهم خلال الجلسة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 180.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 150.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.47% إلى مستوى 9395.03 نقطة، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 90.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 63.4 مليون درهم مرتفعاً 1.4% ليغلق عند 8.66 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس بارتفاع أسهم إي إس جي 14.8%، ورابكو للاستثمار 9.8%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.46%.

المكاسب والسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 8.5 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بنتائج الشركات القوية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.583 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.592 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و722.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 375.8 مليون سهم عبر تنفيذ 26.4 ألف صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز