إطلاق مبادرة «دعم المشاريع الجديدة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» بالشراكة مع «مجلس الشارقة للشباب» ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مبادرة «دعم المشاريع الجديدة» لتمكين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من تأسيس أعمالهم وإطلاقها في أسواق الإمارة بشروط وإجراءات ميسّرة.

وتشمل المبادرة تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، حيث يتولى مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لمكتب «استثمر في الشارقة» كافة الأعمال الورقية والمعاملات الحكومية اللازمة، بينما يقوم مجلس الشارقة للشباب برفع مستوى الوعي بين الشباب وإرشادهم لدخول السوق من خلال البرامج والورش التي يقدمها. وتوفر مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لأصحاب المشاريع فرصة الاستفادة من باقة المزايا الشاملة التي صممتها لدعم الأعمال والمشاريع الناشئة، منها برامج التمويل، وحاضنات الأعمال الافتراضية، التي تقدمها لطلاب الجامعات، وغيرها من الخدمات، التي يمكن التعرف عليها من خلال زيارة موقع المؤسسة.

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